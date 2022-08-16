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Lecce, parto straordinario: la mamma 32enne è affetta da fibrosi cistica Il bimbo è nato al "Vito Fazzi"

16 Agosto 2022
ospedale vito fazzi lecce

Parto straordinario a Lecce: per la prima in Puglia una donna affetta da fibrosi cistica ha dato alla luce un bimbo. È nato il 12 agosto alle 16.30 nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale “Vito Fazzi”.

La sua mamma, 32 anni, è affetta da fibrosi cistica, una malattia rara che comporta numerose limitazioni nella vita quotidiana e un’aspettativa di vita breve .
Luca Pio è arrivato grazie a cure sperimentali, in particolare il “Kaftrio”, un medicinale che ha permesso di migliorare la qualità della vita quotidiana della sua mamma, compensando l’assunzione giornaliera di tutti i farmaci e potenziando la capacità polmonare.

Dopo due mesi dall’inizio della cura, Selenia è rimasta incinta. Durante la gravidanza è stata seguita dalla dottoressa Stella D’Arpe insieme all’equipe del reparto di Ginecologia e Ostetricia di Lecce, che con cura e attenzione ha seguito la donna fino al momento del parto.

A mamma e papà gli auguri della redazione di Lecce sette. (leccesette.it)

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