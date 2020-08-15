Di seguito il comunicato:

Radionorba Vodafone Battiti Live, che si preannuncia scoppiettante. L’appuntamento è per domenica 16 agosto su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv alle 21. Lo show andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether. Dopo le feste di Ferragosto, da vivere in totale sicurezza, tutti davanti alla tv, per non perdersi la quarta puntata del, che si preannuncia scoppiettante. L’appuntamento è per domenica 16 agosto sualle 21. Lo show andrà in onda anche in streaming su. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag

Sul main stage di Otranto saliranno Irama, Annalisa, Francesco Gabbani, The Kolors, Gigi D’Alessio, Clementino, Le Vibrazioni, Chadia Rodriguez, Federica Carta, Shade, Mr Rain, Emma Muscat e Astol e due fortissimi giovani rapper, Ernia e Il Tre.

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, J-Ax da una bellissima spiaggia di Gallipoli, Elodie e Takagi&Ketra dall’affascinante centro storico di Ostuni, Diodato da una suggestiva masseria di Altamura e Gaia nella straordinaria cornice dei trulli di Alberobello.

Il Radionorba Vodafone Battiti Live è condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini. La webstar Mariasole Pollio metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con il gruppo di ascolto presente in spiaggia a Manfredonia.

Anche quest’anno il Radionorba Vodafone Battiti Live, in collaborazione con Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione, all’insegna della campagna “Puglia, Riparti dalla Meraviglia”, è affiancato da brand italiani ed internazionali di primissimo piano a partire dal title sponsor Vodafone ed inoltre, Carta Wow, Grana Padano, Gruppo Caffo 1915, Expert, Rilastil e Massigen, Supermercati Dok e Famila, Acqua Amata. Hair Sponsor ufficiale: Matrix e Redken, make up stylist Cesvim Academy.

Radionorba, la radio del sud è la prima radio areale al Sud ed anche la prima Superstation in Italia. Nel 2019 ha sfiorato il milione di ascoltatori nel giorno medio con Radionorba Music, confermandosi leader assoluta in home area con una crescita del 2,8% dell’indagine annuale TER 2019 rispetto alla precedente indagine Radiomonitor, un risultato che le ha permesso di superare anche alcuni network nel ranking nazionale. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio. L’emittente ha 3 sedi (Conversano, Lecce e Roma), 3 studi di registrazione, 2 studi di diretta, 1 truck di 18 metri con studio radiofonico e cabina di regia insonorizzata all’interno, 1 regia mobile satellitare, 14 mila chilometri di ponti radio e 73 frequenze.

Radionorba Tv anche per il 2019 si conferma la prima Tv musicale in Puglia, Molise e Basilicata, e conquista il quarto posto nel ranking nazionale.

Il canale è visibile in digitale terrestre nelle regioni raggiunte dal segnale FM di Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio) e in tutta Italia in chiaro al canale 730 della piattaforma Sky, oltre che in streaming sul sito di Radionorba e su iPhone, iPad ed apparati con sistema operativo Android. In Puglia e Basilicata è ricevibile al canale 19 del digitale terrestre e in Campania al canale 180 del digitale terrestre.