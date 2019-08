Locorotondo: San Rocco, è la notte dei fuochi

Ieri sera Locorotondo ha vissuto la suggestiva rievocazione della vita di San Rocco. Spettacolo curato da Elisa Barrucchieri, voce narrante di Francesco Pannofino.

Oggi le celebrazioni religiose per la festa (è fesra patronale pure a Ceglie Messapica, fra l’altro) e poi, dopo la mezzanotte, sarà la volta della sessantunesima edizione dei fuochi d’artificio in valle d’Itria. Tre ditte campane si contenderanno la vittoria.

Comunicazione del comitato festa:

FESTEGGIAMO SAN ROCCO

IL PROGRAMMA LITURGICO

Oggi, 16 agosto, è il giorno dedicato al nostro Santo.

Ecco il programma liturgico della giornata:

– Ore 6: Al termine della Diana, celebrazione eucaristica sul sagrato della Chiesa Madre in ricordo dei sacerdoti defunti

– Ore 7,30 – 8,30 – 10 – 11: Celebrazioni eucaristiche in Chiesa Madre;

– Ore 12: Processione per le vie del centro storico. Questo l’itinerario: Chiesa Madre, Via Giannone, Via Vittorio Veneto, Corso Umberto, Largo Mazzini, Via Cavour, Via Bonifacio, Piazza Moro, Corso XX Settembre, Piazza Vittorio Emanuele, Via Morelli, Via Aprile, Via Garibaldi, Via Porta Nuova, Via Verdi, Via Marangi, Via Regolo, Via Battisti, Via dott. Oliva, Via dott. Guarnieri, Via Alfieri, Via Montanaro, Piazza Vittorio Emanuele, Via Bruno, Via Morelli, Via Eroi di Dogali, Chiesa Madre;

– Ore 17: Sul sagrato della Chiesa Madre si terrà la benedizione degli animali;

– Ore 18,30: Consegna in Chiesa Madre delle chiavi della città da parte del sindaco. A seguire la celebrazione eucaristica;

– Ore 20: Processione di gala con la partecipazione delle autorità civili, militari, delle municipalità limitrofe, delle associazioni civili e delle aggregazioni laicali.

Questo l’itinerario: Chiesa Madre, Via Eroi di Dogali, Via Bruno, Piazza Vittorio Emanuele, Via Nardelli, Largo Mitrano, Via Cavour, Piazza Moro, Via Martina Franca, Piazza Marconi, Corso XX Settembre, Piazza Vittorio Emanuele, Via Bruno, Via Morelli, Via Eroi di Dogali, Chiesa Madre.