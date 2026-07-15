Di seguito un comunicato diffuso da AncheCinema:

Il Centro commerciale Mongolfiera di Bari – Japigia è felice di offrire ai propri clienti e al pubblico barese un programma di quattro spettacoli musicali gratuiti, definito insieme ad AncheCinema, gestore dell’ Arena della Pace, per animare l’estate 2026 e valorizzare i propri spazi e servizi, che tutto l’anno rappresentano un valore aggiunto per i cittadini di Japigia e non.

Il programma si apre con la band-rivelazione Zero Gravity project, un collettivo di giovani musicisti, considerati “una delle formazioni più innovative della scena jazz barese contemporanea”, composto da Luigi Spagnoletti, Vittorio Petruzzelli, Ninni Trifone, Gabriele Fiorentino, Luca De Giosa e Gianpaolo Paragone.

Il programma è segnato anche da tre grandi ritorni:

– Il Maestro Vince Tempera, che dopo il tutto esaurito dello scorso anno con Da Fellini a Tarantino, torna all’Arena della Pace, questa volta affiancato dal carismatico Mirko Fabbreschi e dalla band I Raggi Fotonici, con un nuovo progetto dedicato alle sigle che hanno fatto la storia della TV italiana;

– il Maestro Mario Margiotta, dopo il tutto esaurito del 2024, riporta sul palco dell’Arena della Pace, una nuova e più ricca versione di Notturno con Chopin, lo spettacolo musicale che negli ultimi anni ha girato l’Italia;

– A modo mio, lo spettacolo che lo scorso anno con parole e musica ha emozionato un’Arena della Pace gremita, torna a grande richiesta con i suoi testi originali e la recitazione di Gabriele Granito, accompagnato dalla voce e dal piano di Enzo Martini e da Michele Montanaro e Antonio Tancredi.

IL PROGRAMMA

Sabato 18 luglio | ore 20.30

Zero Gravity Project

Il collettivo nasce nel 2023 dall’incontro di un gruppo di musicisti accomunati dalla passione per il jazz contemporaneo, il funk, l’acid jazz e dalla volontà di esplorare nuovi territori sonori. Il loro sound fonde le radici del jazz tradizionale con influenze elettroniche, groove e improvvisazione libera, creando un linguaggio musicale unico e riconoscibile. La visione artistica si basa sulla ricerca costante di nuove forme espressive, un sound sempre più autentico, mantenendo sempre il rigore tecnico e l’autenticità emotiva che caratterizza la grande tradizione della musica funky. Ogni membro del gruppo porta con sé un bagaglio di esperienze diverse: dal conservatorio alle jam session nei club, dalle collaborazioni internazionali ai progetti sperimentali. Questa ricchezza di background permette di affrontare ogni performance con freschezza e profondità, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente e sempre nuova.

Domenica 19 luglio | ore 20.30

Notturno con Chopin

spettacolo musicale sulle note del “poeta del pianoforte” di e con il Maestro Mario Margiotta

Produzione: AncheCinema S.r.l.

Lo spettacolo vede il Maestro Mario Margiotta protagonista come pianista e divulgatore. Alternando i brani più celebri ed amati a gemme nascoste del repertorio del grande compositore, lo spettacolo esplora il mondo e la musica, la vita e le passioni del “poeta del pianoforte”. Il format originale, già presentato con successo in Italia ed all’estero, è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Egli non solo eseguirà i brani del grande compositore, ma saprà sorprendere, incuriosire e “catturare” i presenti e riporterà virtualmente nel 1800, anni in cui Chopin ha composto e vissuto, raccontando le corde dell’ispirazione, i tratti di vita quotidiana, curiosità e genio creativo: il poeta del pianoforte, insomma, apparirà in tutto il suo genio, ma anche in tutta la sua umana fragilità.

MARIO MARGIOTTA

Mario Margiotta è un giovane e poliedrico artista barese che va confermandosi, nel panorama del mondo classico e non solo, come musicista sempre più apprezzato con un format tra i più originali e anticonformisti. L’artista crea sulla propria misura non un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo musicale che mescola il concerto al monologo teatrale, la divulgazione culturale al cabaret, in una performance che interseca tutti i generi in un risultato efficace ed estremamente godibile. Il format, presentato in svariati spettacoli, si dimostra come una formula tra le più fantasiose e apprezzate dal pubblico e si è imposto all’attenzione della critica, tanto da venire esportato sia in Italia che all’estero, riscuotendo ovunque grandi consensi “𝘪𝘯 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘴𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘪𝘯𝘦𝘮𝘢, 𝘵𝘦𝘢𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘢𝘣𝘢𝘳𝘦𝘵 𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘶𝘭𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘨𝘪𝘰𝘵𝘵𝘢 è m𝘶𝘴𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 … 𝘶𝘯𝘰 𝘴𝘩𝘰𝘸 𝘮𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘢 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘳𝘦” (L’edicola del Sud). Tra le sue più recenti esibizioni ricordiamo la commissione dello spettacolo musicale FelliniRota per l’Istituto Italiano di Cultura de Il Cairo (Egitto) e l’esibizione per la società Dante Alighieri di Bienna (Svizzera); gli spettacoli Bachanale, Notturno con Chopin, FelliniRota e Schumann/Carnaval, tutti portati in scena presso l’Arena della Pace di Bari con un tutto esaurito e un pubblico di oltre 700 spettatori; la sua partecipazione presso il prestigioso Circolo dei Rozzi a Siena con lo spettacolo “Notturno con Chopin”, la sua partecipazione al rinomato festival Il libro possibile di Polignano a Mare, al fianco di personalità quali Umberto Galimberti, Walter Veltroni ed Erri De Luca.

Martedì 21 luglio | ore 20.30

Tra le sigle…Sprinta e Va!

Concerto-spettacolo con Vince Tempera e i Raggi Fotonici

La storia delle sigle TV tra musica, emozione e spettacolo dal vivo

Produzione: Associazione Artelive APS

Uno spettacolo unico nel suo genere, pensato per coinvolgere un pubblico trasversale– dai bambini agli adulti– attraverso la magia delle sigle dei cartoni animati e delle serie tv, che hanno segnato la cultura pop italiana dagli anni ’70 a oggi. “Tra le sigle… Sprinta e Va!” è un concerto-spettacolo che unisce musica dal vivo, narrazione, immagini e momenti interattivi in un viaggio emozionante tra le colonne sonore della nostra infanzia.

Sul palco:

– Il leggendario Maestro Vince Tempera, autore delle sigle immortali di Ufo Robot, Capitan Harlock, Anna dai capelli rossi, Hello Spank, Daitarn III e molte altre.

– Il carismatico Mirko Fabbreschi con la band I Raggi Fotonici, interpreti e autori di sigle moderne come Gumball, Digimon, Ape Maia, Hello Kitty, Fairy Tail, Scooby Doo.

Uno show adatto a chi è stato bambino, a chi lo è ancora o a chi vuole tornare ad esserlo per una sera. Il concerto sarà arricchito da:

– visual art e video con montaggi originali delle sigle animate;

– doppiaggio live e coinvolgimento del pubblico;

– momenti di racconto e aneddoti sulla nascita delle sigle e il mondo dell’animazione.

Obiettivo dello spettacolo è offrire un’esperienza culturale e ricreativa adatta a tutte le età, valorizzare il patrimonio musicale e televisivo italiano, unire generazioni diverse attraverso un linguaggio comune: la musica delle sigle e coinvolgere famiglie e appassionati in un evento di grande impatto emozionale.

Artisti sul palco:

– Vince Tempera (tastiere e direzione musicale)

– Mirko Fabbreschi (voce, narrazione)

– I Raggi Fotonici

Mercoledì 22 luglio | ore 20.30

A modo mio

Raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni

con

Gabriele Granito (voce recitante), Enzo Martini (voce, piano e sax), Michele Montanaro (batteria), Antonio Tancredi (basso e chitarre)

Produzione: AncheCinema S.r.l.

“A modo mio” è un’intervista immaginaria, ma non troppo, in una notte d’estate. Un viaggio tra storie e grandi successi alla scoperta di un artista unico. Monti del Gargano, estate 1966. Affranto per una sfortunata partecipazione al Festival di Sanremo, un giovanissimo Lucio Dalla si imbatte nel giornalista locale Domenico Sputo. Per risollevare il giovane artista, Domenico gli propone una falsa intervista, simile a quelle di fine carriera, spingendolo a immaginare il proprio futuro.. O meglio, quello che sarà poi il vero e straordinario percorso del grande cantautore. Si assiste così alla creazione di una vita e della vera e propria “maschera iconica” dell’indimenticabile Lucio. “L’idea dello spettacolo – racconta Gabriele Granito – è nata insieme ad Enzo Martini, musicista e cantante, perché sentivamo l’esigenza di raccontare Lucio Dalla partendo da uno dei posti a lui più cari, il Gargano”. Il cast è infatti formato da artisti provenienti da quella zona. È un viaggio attraverso i suoi capolavori e la sua vita privata, partendo dal pretesto di un’immaginaria intervista fatta a 20 anni, frutto di un accurato lavoro di ricerca, di letture e testimonianze inedite.

INFO EVENTI

Arena della Pace

presso Mongolfiera Bari Japigia

via Natale Loiacono 20 Bari

Parcheggio sotterraneo gratuito

Ingresso libero e gratuito senza prenotazione (fino a esaurimento posti)

INFO SMS/WhatsApp 329 649 9552

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Il progetto è sostenuto anche dal POC Puglia 2021-2027