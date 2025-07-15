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San Rocco in Puglia nel nuovo singolo di Giacomo Eva Uscita venerdì

16 Luglio 2025
Giacomo EVA San Rocco Cover

Di seguito il comunicato:

Da venerdì 18 luglio sarà disponibile su tutti i digital store “San Rocco“, il nuovo singolo di Giacomo EVA, autore multiplatino e cantautore già noto per il Premio Lunezia e per le sue collaborazioni con Francesco Renga, Federico Moccia e Rai Fiction.

Il brano – settimo estratto dal concept album di prossima uscita “Storie di uomini e di bestie” – nasce dall’esperienza vissuta dall’artista durante la festa di San Rocco in Puglia, tra fiaccole, marce, ritualità e silenzi che riportano alla luce un’Italia in cerca di radici e significato. Una processione notturna, vista da dentro, che ha dato forma a una canzone che parla di riti antichi, identità collettiva, appartenenza. Un racconto musicale che parte da una tradizione pugliese, ma riesce a parlare a tutto il Paese, in un tempo che ha bisogno di memoria e radici più che mai.

“San Rocco” si muove sul confine tra sacro e profano, diventando la voce di chi ha bisogno di riconoscersi in qualcosa che lo precede. Una canzone che non spiega né definisce l’identità, ma la fa riemergere attraverso la memoria condivisa, i gesti che resistono al tempo, il bisogno di sentirsi parte di una storia comune. Una canzone che parla di chi siamo, e di ciò che rischiamo di perdere se smettiamo di crederci.


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