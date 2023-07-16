La foto si riferisce a Martina Franca, termometro della farmacia nei pressi della chiesa del Carmine (oggi festa della Madonna). Ore 14,15. I quaranta gradi sono stati raggiunti magari per esposizione al sole di quel termometro mentre il rilevatore della protezione civile ha rilevato 34,2 gradi quale temperatura massima odierna.

A 39,9 è arrivata Cerignola, poco meno Apricena. Fra tarantino, Salento e barese comunque le massime registrate in varie località sono state prossime o superiori ai 38 gradi. Il primo giorno di Caronte pone in codice rosso Bari ed altre quindici città d’Italia prese a campione per le ondate di calore.