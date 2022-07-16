rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Caldo: Bari ancora codice verde, nel centro Italia fine settimana con la comparsa del bollino rosso Ondate di calore, città campione

16 Luglio 2022
Screenshot 20220512 064141

Dal bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 15/07/2022 16/07/2022 17/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello0
.BARI Livello0 Livello0 Livello0
.BOLOGNA Livello2 Livello2 Livello1
.BOLZANO Livello2 Livello2 Livello1
.BRESCIA Livello2 Livello2 Livello1
.CAGLIARI Livello0 Livello0 Livello0
.CAMPOBASSO Livello1 Livello1 Livello1
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello2 Livello2 Livello3
.FROSINONE Livello1 Livello2 Livello2
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello2
.LATINA Livello1 Livello1 Livello1
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello1
.MILANO Livello2 Livello2 Livello1
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello0 Livello0 Livello1
.PERUGIA Livello2 Livello2 Livello3
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello0
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello1
.RIETI Livello1 Livello2 Livello2
.ROMA Livello1 Livello2 Livello2
.TORINO Livello2 Livello2 Livello1
.TRIESTE Livello1 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello0
.VERONA Livello2 Livello1 Livello1
.VITERBO Livello1 Livello1 Livello2

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Verifiche alla linea a Rimini, il frecciarossa Bari-Milano fermo a Pesaro almeno oltre un’ora In serata

control room Aqp (3)

Manduria: rottura improvvisa, sospesa l’erogazione idrica dal pomeriggio Lavori per il ripristino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione