La foto in.basso, diffusa dalla polizia locale di Bari, si riferisce al temporale di ieri nel capoluogo pugliese. Tra il foggiano e il barese, in realtà maggiormente nelle zone interne, codice giallo per allerta maltempo stando alla previsione meteo della protezione civile della Puglia. Allerta con validità fino alle 20. Ieri su Foggia si è abbattuto un nubifragio (immagine home page: tratta da video diffuso da Voce di Foggia) con grave pericolo per chi è rimasto bloccato nei sottopassi. A questo proposito è stato drammatico il pomeriggio di Palermo, per un nubifragio ritenuto il peggiore da 230 anni in qua. Un morto e un disperso, due bambini ricoverati in ipotermia.