Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 16 giugno alle ore 10.30 al Teatro Fusco di Taranto è in programma la conferenza stampa di presentazione del Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto.

Intervengono: Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia, Viviana Matrangola, Assessora Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia, Paolo Ponzio, Presidente Puglia Culture, Cesare Veronico, Coordinatore Artistico Puglia Sounds/Medimex. Presenti: Paolo Pardolesi, Direttore Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari, Arch. Sandro Maggi, funzionario Museo archeologo nazionale di Taranto, rappresentanti Comando Interregionale Marittimo Sud.