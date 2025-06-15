rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Taranto: da domani Medimex 2025 Oggi presentazione

16 Giugno 2025
medimex 2025

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Lunedì 16 giugno alle ore 10.30 al Teatro Fusco di Taranto è in programma la conferenza stampa di presentazione del Medimex 2025, International Festival & Music Conference promosso da Puglia Culture nell’ambito delle azioni di Puglia Sounds, il progetto per lo sviluppo del sistema musicale regionale realizzato in collaborazione con Regione Puglia, che si svolgerà dal 17 al 21 giugno a Taranto.

Intervengono: Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica Regione Puglia, Viviana Matrangola, Assessora Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali Regione Puglia, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia,  Paolo Ponzio, Presidente Puglia Culture, Cesare Veronico, Coordinatore Artistico Puglia Sounds/Medimex. Presenti: Paolo Pardolesi, Direttore Dipartimento Jonico Università degli Studi di Bari, Arch. Sandro Maggi, funzionario Museo archeologo nazionale di Taranto, rappresentanti Comando Interregionale Marittimo Sud.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Accusa da Taranto: voleva costringere la figlia ad un matrimonio combinato, iracheno arrestato in Svezia Polizia

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: cadavere in un negozio L'uomo era scomparso da un mese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione