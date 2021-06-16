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Martina Franca-Taranto, statale: camion fermo, coda di veicoli sulla strada sottoposta ai lavori Perrini, consigliere regionale della Puglia: le amministrazioni del territorio si facciano sentire perché l'opera va conclusa

16 Giugno 2021
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Un camion con il suo carico è fermo, stamattina, nel tratto della strada statale 172 sottoposto ai lavori. Zona Orimini fra Martina Franca e Taranto. Si è formata inevitabilmente una coda di macchine poiché, data l’opera in corso, non c’è alcuna possibilità di viabilità alternativa.

Renato Perrini, consigliere regionale pugliese, è alla guida di una di quelle vetture in fila. Dice: le mie sollecitazioni perché le procedure siano velocizzate non possono rimanere isolate, le amministrazioni locali del territorio si facciano sentire perché questo lavoro va terminato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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