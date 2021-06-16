Un camion con il suo carico è fermo, stamattina, nel tratto della strada statale 172 sottoposto ai lavori. Zona Orimini fra Martina Franca e Taranto. Si è formata inevitabilmente una coda di macchine poiché, data l’opera in corso, non c’è alcuna possibilità di viabilità alternativa.

Renato Perrini, consigliere regionale pugliese, è alla guida di una di quelle vetture in fila. Dice: le mie sollecitazioni perché le procedure siano velocizzate non possono rimanere isolate, le amministrazioni locali del territorio si facciano sentire perché questo lavoro va terminato.