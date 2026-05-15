Dal punto di vista del Bari “quel” gol fu una specie di catastrofe sportiva.

Ma per il Cagliari fu un’impresa clamorosa, tanto più lo fu per lui, la sera dell’11 giugno 2023: stadio “San Nicola”, Bari-Cagliari ritorno della finale playoff di serie B. Dopo i novanta minuti, 0-0 risultato che mandava il Bari in serie A. Sei minuti di recupero.

A mezzo minuto dalla fine, quarto minuto di recupero, calcio d’angolo per il Cagliari, colpo di testa di Pavoletti, rete. Fischio finale. Cagliari promosso in serie A, i cinquantamila tifosi baresi sugli spalti e i giocatori ij campo, neanche disperati, inebetiti da quel colpo.

Ieri Leonardo Pavoletti ha annunciato di lasciare Cagliari, dopo nove stagioni. Il suo ritiro? Chissà. Ma “Pavoloso” come lo chiamano in Sardegna sarebbe molto utile. Se solo lo avesse tra i propri ranghi proprio il Bari che, in appena tre anni, è passato da favorito per il passaggio in serie A a sfavorito nel playout per evitare la retrocessione in serie C.