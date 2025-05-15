Di seguito il comunicato:

Venerdì 16 maggio, alle ore 19, il Museo Civico di San Cesario di Lecce ospita l’esposizione fotografica “Le mie piccole storie”, con gli scatti di Claudia de Blasi. L’appuntamento è organizzato dall’Associazione Tempo di Scatto e rientra nella rassegna “ll Museo parla con la città.2”, a cura di un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro. Intervengono, durante l’incontro, i saluti di Anna Luperto, Assessore alla Cultura del Comune di San Cesario di Lecce, Giovanni Zizza, Presidente di Tempo di Scatto, e Nadia Letizia, vicepresidente della stessa associazione.

Come suggerisce lo stesso titolo, le foto di Claudia De Blasi raccontano le sue “piccole storie”, incentrate su quello che le sta intorno, ciò che la incuriosisce e l’appassiona maggiormente. Una sezione è dedicata alle immagini scattate durante la campagna elettorale delle ultime elezioni tenutesi a Lecce, una serie di ritratti di gente con la passione per la politica negli occhi. Allo stesso tempo, in una seconda parte, protagonista è il teatro, in particolare le scene che si sono susseguite nella rassegna teatrale al “Cavallino Bianco” di Galatina con nomi importanti, tra cui Daniel Pennac. Presente anche la musica, in una miscellanea di copertine che Claudia De Blasi ha realizzato e ricordi di concorsi ai quali ha partecipato. Chiude l’esposizione fotografica lo sport, con le foto dei saggi di pole dance che la fotografa pratica da tempo. Alla fine della presentazione, il pubblico può confrontarsi con l’artista.

Claudia De Blasi si è formata nell’ambito della fotografia attraverso corsi professionali e workshop. I scuoi scatti sono stati raccolti e pubblicati in diversi cataloghi, tra cui “In Differenza – 9 viaggi brevi nella diversità”, “Viaggio a Sud-Est” e “Cerchiamo bellezza”.

La rassegna “ll Museo parla con la città.2 – percorsi di apertura del Museo Civico d’arte contemporanea di San Cesario” rientra nel progetto “Da qui si vede tutta la città“, finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitrice del bando regionale “Luoghi comuni”, Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI. Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Cesario e sostenuto da un ricco parterre associativo che vede come capofila Astràgali Teatro e come partner di progetto AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento; TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, l’Associazione fotografica Tempo di Scatto, l’Associazione culturale Petrolio.

Ingresso libero. Per info: whatsapp 3892105991, teatro@astragali.org, www.astragali.it.