Di seguito il comunicato:

A cura del Centro Studi Medici della Fondazione – coordinato dal dott. Antonuccio Silvestri – sarà conferito, il 16 maggio ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Ducale a Martina Franca, il Premio Nazionale PATRIZIA M. VINCI OCULISTA – “Umanizzazione della Medicina: da valore etico a scienza al Prof. Filippo Maria Boscia.

Grazie all’impegno della Presidente della Fondazione Elio Greco, la signora Cinzia Greco, Martina Franca accoglierà un evento di riferimento nel vasto dibattito in corso sul ruolo della Sanità Pubblica e sull’umanizzazione della Medicina. Oltre l’indubbio livello scientifico dell’incontro, risalta la possibilità di discutere sui risvolti etici di un fenomeno di grande attualità come il rapporto tra medico e paziente.

Il Prof. Boscia, destinatario del prestigioso premio, è un luminare della scienza molto conosciuto dal grande pubblico televisivo e per la sua schietta amicizia col compianto Papa Francesco. È Docente di Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Bioetica presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Direttore del Dipartimento per la salute della donna e la tutela del nascituro, Direttore della U.O.C. di Ostetricia e di Ginecologia Fetale – ASL Bari e riveste numerosi ruoli in ambito scientifico tra cui spiccano: Consultore Pontificio, Presidente Nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani, Presidente onorario della Società Italiana per la Bioetica e i Comitati Etici (SIBCE), Socio d’onore nell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, ente morale / MiBAC e numerosi altri.

L’intitolazione del Premio alla memoria di Patrizia Vinci, oculista del Distretto Socio Sanitario di Martina – Crispiano, che si è particolarmente distinta nel rapporto umano con i suoi pazienti, sarà affidata alla Dott.ssa Saveria Esposito, Responsabile Sanitario. La descrizione della Tematica sarà a cura del Dott. Antonuccio Silvestri. La laudatio del premiando Prof. Boscia sarà a cura del Prof. Giovanni Alessio, Direttore della Clinica Oculistica dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale – Policlinico Bari. Infine, dopo la Lectio magistralis “Diseguaglianze in Sanità” del Prof. Filippo Maria Boscia, spetterà al Dott. Filippo Anelli – Presidente Feder. Naz. Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri – il gradito compito di conferire il Premio Patrizia M. Vinci.

Tra i saluti istituzionali previsti: il Sindaco di Martina Franca Gianfranco Palmisano, il Vice Presidente Regionale e Assessore alla Salute Raffaele Piemontese, il Direttore Generale ASL Taranto Gregorio Colacicco ed il Parroco della Concattedrale di Taranto – Vicario Episcopale per la pastorale della scuola e dell’Università – Rev. Sac. Ciro M. Alabrese. Coordina il giornalista Agostino Convertino.

Al termine della manifestazione saranno conferiti Attestati di “Collaboratore sanitario benemerito”.

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Per l’occasione sarà allestita nella Biblioteca Comunale l’esposizione di pittura e grafica di Artisti martinesi del ‘900 e contemporanei: Pinuccio Ancona – Franca Aquaro Chirulli – Igli Arapi – Maria G. Caliandro – Adelina Casavola – Alessandro Cito – Giuseppe Cito – Piero Margiotta – Piero Marinò – Rosa Miali – Piero Narcisi – Antonio Zinzanella. L’esposizione sarà trasferita presso la “Galleria la pietra” Palazzo Stabile – MuBa di Martina F. e si potrà visitare dal giorno 18 al giorno 25 Maggio 2025.