Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Con profonda gratitudine e immenso onore, la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia annuncia che il Maestro Riccardo Muti, tra le più illustri personalità del panorama musicale mondiale, ha accettato l’incarico di Presidente Onorario della Fondazione.

La decisione del Maestro Muti rappresenta un segnale di straordinaria importanza per il futuro della musica sinfonica in Puglia e nel Mezzogiorno d’Italia. Il suo sostegno, simbolico ma fortemente ispiratore, costituisce un riconoscimento al valore del progetto e una testimonianza concreta della sua sensibilità verso le nuove generazioni di musicisti.

Fondata il 13 novembre 2024 da un gruppo di mecenati, musicisti e intellettuali, la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana nasce con l’obiettivo di offrire un solido punto di riferimento artistico e professionale ai giovani talenti pugliesi, promuovendo percorsi di alta formazione orchestrale e occasioni di crescita artistica sul territorio. Un progetto fortemente voluto per creare un modello virtuoso di produzione musicale radicato nel Sud e capace di dialogare con le migliori esperienze internazionali.

La Fondazione si avvale dell’affermata esperienza, nel ruolo di Direttore Artistico, della prof.ssa Sara Allegretta, soprano che vanta una carriera internazionale e docente di Conservatorio, e del M° Benedetto Grillo, giovane direttore d’orchestra pugliese di comprovato talento, come Direttore Musicale.

“Accogliamo con emozione e senso di responsabilità l’adesione del Maestro Muti – ha dichiarato il Presidente della Fondazione, Gen. Pasquale Preziosa –. La sua figura rappresenta non solo l’eccellenza musicale italiana nel mondo, ma anche un faro etico e culturale per intere generazioni. Il suo sostegno ci incoraggia a perseverare nel nostro impegno a favore dei giovani, dell’arte e della bellezza, che sono le vere radici del nostro futuro.”

Il Maestro Muti, che nel corso della sua straordinaria carriera ha sempre mostrato particolare attenzione alla formazione dei giovani e alla diffusione della cultura musicale nei territori, ha espresso parole di apprezzamento per l’iniziativa pugliese, riconoscendone il valore educativo, artistico e civile.

Con la guida di una visione chiara e con il sostegno di una delle voci più autorevoli della musica mondiale, la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia si prepara così a compiere i suoi primi passi nella certezza che la cultura possa essere motore di rinascita, coesione e sviluppo.