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5 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte. Emilia-Romagna: codice rosso. Matera: cedono albero e palo, danni a cinque auto Protezione civile, previsioni meteo

16 Maggio 2023
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All’alba il vento a Matera ha abbattuto un albero ed un palo della luce. Cinque auto sono state colpite e danneggiate da questi cedimenti.

L’immagine tratta da tweet della protezione civile fa riferimento al rischio per precipitazioni oggi. Allerta rossa in Emilia-Romagna ed arancione in parti di Campania, Marche e Sicilia. Fra le regioni con il codice giallo parte della Puglia in cui peraltro è allerta anche per vento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante occidentale della Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati;
Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali sul versante ionico con ulteriori rinforzi sulle zone costiere, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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