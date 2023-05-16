All’alba il vento a Matera ha abbattuto un albero ed un palo della luce. Cinque auto sono state colpite e danneggiate da questi cedimenti.

L’immagine tratta da tweet della protezione civile fa riferimento al rischio per precipitazioni oggi. Allerta rossa in Emilia-Romagna ed arancione in parti di Campania, Marche e Sicilia. Fra le regioni con il codice giallo parte della Puglia in cui peraltro è allerta anche per vento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante occidentale della Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati;

Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali sul versante ionico con ulteriori rinforzi sulle zone costiere, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.