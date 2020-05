Allpora la quarantena non ha abbrutito tutti. Allora ci sono speranze di imbattersi in scritto che non siano di haters. Allora ci sono persone gentili che esprimono pensieri gentili. Eccone un esempio. Il poeta marchigiano Fabio Strinati ci invia una poesia. Dedicata a Martina Franca e ad una donna:

PER TE UNA POESIA

Martina Franca nel cuore assorta.

Ad Elena.

La tua voce nella tenerezza; ondulata

nel respiro, nel petto tremano parole,

carezzevoli i palpiti barocchi! Un fiore

stivato nel tuo cuore di visciola; la passione,

festeggia in un’orchestra crèmisi…

smarrito un bacio sulle tue labbra perenni;

Martène in un letto febbrile e nuziale!

«Echeggio un suono aperto su questa terra

destinata al tremito, sonante nel cielo assorto

il tuo folle nome al sapore di libellula;

nel silenzio intonato, passionevole sguardo,

d’abito serale».

Fabio Strinati