L’immagine è stata diffusa dalla protezione civile della città metropolitana di Bari. Grandine sulla strada statale 16 nel tratto Mola di Bari-Monopoli.
Rinviata, a causa della pioggia, la partita di calcio Brindisi-Molfetta.
Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione