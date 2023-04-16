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5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Mola di Bari-Monopoli: strada statale. Maltempo: rinviata Brindisi-Molfetta Disagi in varie zone della Puglia

16 Aprile 2023
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L’immagine è stata diffusa dalla protezione civile della città metropolitana di Bari. Grandine sulla strada statale 16 nel tratto Mola di Bari-Monopoli.

Rinviata, a causa della pioggia, la partita di calcio Brindisi-Molfetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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