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Serata tv: prima Gravina in Puglia e il tratto pugliese dell’Appia antica, poi Bari con Guerrieri Reti Rai

16 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dal Comune di Gravina in Puglia:

Si allunga di una settimana il viaggio de “Il Provinciale” su Rai3 con alcune puntate inedite che da lunedì 16, stasera a venerdì 20 marzo, alle 20.10, racconteranno le storie e i luoghi più autentici della provincia italiana, in particolare della Via Appia in Puglia, a cominciare dalla nostra Città.

Camminare appartiene all’uomo da sempre: è un gesto primordiale, tenace, capace di riconnettere ciò che la vita spesso divide.

Sul tratto pugliese dell’Appia antica, la strada che Roma tracciò come spina dorsale dell’impero, oggi lunedì 16 marzo Federico Quaranta si muoverà come facevano i viandanti, i mercanti, i soldati e i pellegrini, ripartendo da Gravina, sulle orme della “Regina Viarum”, la madre di tutte le strade, e lo farà a piedi.

Poi, telecomando in mano, passaggio su Raiuno. Alle 21,30 l’avvocato Guerrieri interpretato da Alessandro Gassmann, tratto dai libri di Gianrico Carofiglio, porta alla principale ribalta tv, per la seconda puntata della serie, Bari. 


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