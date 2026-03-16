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Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo

16 Marzo 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “per oggi: precipitazioni da isolate a sparse con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Per domani: precipitazioni diffuse e persistenti sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.
Le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere di rovescio o temporale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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