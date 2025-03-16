Di seguito un comunicato diffuso da Fipav Puglia:

Saranno Julio Velasco e Fefè De Giorgi gli ospiti d’eccezione di una due giorni di confronto tra le regioni del Sud Italia che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo a Monopoli (BA). L’incontro, organizzato dal CR FIPAV Puglia, in sintonia con le regioni facenti parte della Consulta del Sud Italia, intende essere un passo nel percorso di crescita che toccherà diverse importanti tematiche strettamente legate all’attività dei Comitati e delle società sul territorio, dall’impiantistica sportiva alla responsabilità sociale passando per la comunicazione ed approfondendo chiaramente il tema dell’attività agonistica. La domenica sarà dedicata ad un momento che vedrà coinvolti i Commissari Tecnici delle nazionali azzurre Julio Velasco e Fefè De Giorgi che parleranno di gestione del gruppo e tecniche motivazionali. La due giorni vedrà la partecipazione dei Vertici Federali e dei rappresentanti dei Comitati Regionali e Territoriali delle regioni del Sud Italia: “Siamo onorati di ospitare questa due giorni – ha commentato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri – e di aver messo un altro mattoncino nel percorso che vede coinvolte le regioni del Sud nel cammino iniziato qualche tempo fa con la costituzione della Consulta del Sud Italia. La scelta delle tematiche che saranno trattate non è certamente stata casuale, abbiamo pensato ad argomenti che sono sostanzialmente la quotidianità dei Comitati e delle nostre società. Poterli approfondire con relatori di altissimo livello, alla presenza dei vertici della nostra Federazione, sarà sicuramente occasione di crescita per noi Presidenti e per chi da oggi ai prossimi quattro anni lavorerà per il proprio Comitato ma soprattutto per il proprio territorio. Il week end sarà impreziosito dalla presenza dei Commissari Tecnici delle nostre nazionali Julio Velasco e Fefè De Giorgi, che parleranno di gestione del gruppo, e se a questi ci aggiungiamo la presenza del Presidente Federale Manfredi, dei Vice Presidenti Massimo Sala ed Elio Sità e di tanti altri membri del sistema pallavolo, possiamo sicuramente pensare che vivremo un momento che lascerà qualcosa di importante”. La due giorni di Monopoli, evento non aperto al pubblico, sarà raccontata approfonditamente sui canali di comunicazione del CR FIPAV Puglia.

La Puglia ospiterà il Trofeo delle Regioni indoor 2025

In virtù della rinuncia del Comitato Regionale Sardegna, l’organizzazione del Trofeo delle Regioni AeQuilibrium Cup 2025 è stata affidata al CR Puglia. La manifestazione si svolgerà dal 24 al 29 giugno nella provincia di Bari.

Il Trofeo delle Regioni, AeQuilibrium Cup, manifestazione Nazionale Indoor, è la più importante delle competizioni italiane di pallavolo giovanile ed è organizzato sul territorio dalla FIPAV (Federazione italiana pallavolo) con il supporto dei suoi Comitati territoriali. L’evento rappresenta il culmine dell’attività di tutte le rappresentative regionali, gli atleti che compongono le squadre sono i migliori selezionati nel corso della stagione. La manifestazione è riservata agli atleti Under 16 (Under 15 femminile, Under 16 maschile) e si compone di 2 tornei: Indoor Femminile e Maschile.

Ogni Torneo è disputato da 21 squadre, ognuna in rappresentanza della propria Regione. Il Trofeo ha l’obiettivo di sviluppare, promuovere e qualificare la pratica della pallavolo giovanile sull’intero territorio nazionale. Organizzato sin dal 1982, fino al 1987 riservato solo alle formazioni maschili, l’evento rappresenta il culmine dell’attività di tutte le rappresentative regionali.

Al via la nuova stagione di “VIP, Volley in Puglia”

Riparte la stagione di “VIP, Volley in Puglia”, il format ideato dal CR FIPAV Puglia in collaborazione con TRM h24, Media Partner Fipav Puglia, con una puntata dedicata al rinnovo delle cariche elettive della Federazione Italiana Pallavolo a livello nazionale, regionale e territoriale. Un focus sulla conferma di Giuseppe Manfredi al vertice della FIPAV, di Paolo Indiveri come numero uno della pallavolo pugliese e approfondimento anche sui Comitati Territoriali pugliesi. Ospite in studio di Max Sisto e Fabrizio D’Alessandro proprio il Presidente regionale Paolo Indiveri, con lui si è parlato anche di attività del CR FIPAV Puglia, con un occhio su quello che sarà il futuro del volley pugliese, a partire dagli eventi in arrivo tra Coppa Italia di Serie B, in programma a Fasano il 18 e 19 aprile, e la Coppa Puglia. Questo e tanto altro in “VIP, Volley in Puglia”, appronfondimento del volley pugliese in onda sui canali di TRM h24 e sui canali social del CR FIPAV Puglia.

La programmazione della puntata di “VIP, speciale elezioni FIPAV” su TRM h24

Sab 15 marzo alle 17.30

Dom 16 marzo alle 15.00 e alle 23.00

Lun 17 marzo alle 14.00 e alle 20.00