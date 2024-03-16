Di seguito un comunicato diffuso da Ideal gelateria pasticceria di Crispiano:

Stamattina nella nostra Pasticceria in Via Vittorio Emanuele 21 a Crispiano (TA), il Sindaco Lopomo e l’Assessore alle attività produttive Saracino, ci hanno omaggiato di un riconoscimento del Comune di Crispiano, rispetto alla nostra presenza nell’elenco delle attività storiche e di tradizione della Regione Puglia.

L’elenco regionale (pubblicato il 5 Maggio 2023: https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=BDC4C44185FB8B73) comprende:

• 243 negozi storici

• ⁠140 botteghe artigiane storiche

• ⁠72 locali storici

Noi siamo tra le 140 botteghe artigiane storiche della regione Puglia.

A Taranto e provincia, complessivamente, le attività sono 59:

• 6 sono botteghe artigiane storiche.

Di cui 4 sono *botteghe artigiane storiche e di tradizione*, ovvero che contano più di 40 anni.

Noi siamo tra le 4 botteghe artigiane storiche e di tradizione della provincia di Taranto, siamo la più “anziana” delle 4 e siamo l’unica attività storica a Crispiano.

Siamo arrivati alla 3ª generazione e sabato saranno presenti tutte e tre le generazioni.

La nonna che ha fondato l’attività, mia mamma che ne ha dato un’identità, traghettandola fino a me che la conduco ora insieme a Miriana, mia moglie.