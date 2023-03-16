Di seguito il comunicato:

Cube Labs S.p.A. (“Cube Labs” o “Società”) – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare – comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. in data 14 marzo la domanda di ammissione funzionale all’ammissione per la negoziazione delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan – segmento Professionale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.

L’ammissione a quotazione è prevista per il giorno 17 marzo e l’inizio delle negoziazioni per il 21 marzo 2023.

Nel processo di quotazione Cube Labs è assistita da Mit Sim S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, EnVent Capital Markets Ltd., in qualità di Global Coordinator, ADVANT Nctm, in qualità di Consulente legale, 4AIM SICAF S.p.A. e Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Advisor Finanziario, da Ria Grant Thornton S.p.A. in qualità di Società di Revisione, da Bernoni Grant Thornton S.p.A., in qualità di Consulente fiscale, da Clarkson Hyde, in qualità di Consulente incaricato per la circolettatura dei dati extra contabili, da CDR Communication S.r.l. come Advisor della Società in materia di Investor Relation, e da SEC and Partners come Ufficio Stampa della Società.

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Cube Labs

Cube Labs è il venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l’eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l’innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con le comunità interessate all’innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.cube-labs.com