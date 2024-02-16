Di seguito il comunicato:



Si terrà sabato 17 febbraio a Bari, presso l’Officina degli Esordi, un seminario di studi sui Coordinamenti Pedagogici del Sistema Integrato 0-6, organizzato dal Gruppo Nazionale Nidi Infanzia, col patrocinio del Comune di Bari.

Il tema dei Coordinamenti Pedagogici è complesso, ma la loro attivazione è indispensabile per creare un sistema integrato 0-6 di qualità. Richiede la collaborazione e la sinergia fra tutti i soggetti interessati che, direttamente o indirettamente, attraverso il loro agire, o nell’elaborare scelte, stabilire norme e regole, ne fanno parte.

Il seminario si rivolge quindi alle figure professionali ai vari livelli impegnate nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, ma anche a sindaci e amministratori tutti, ai dirigenti, ai sindacalisti che pongono le basi per la creazione del Sistema Integrato 0-6 in Puglia.

Di spessore, e anche di rilievo nazionale, la presenza di relatrici e relatori che offriranno ai partecipanti elementi preziosi per la riflessione ed il confronto, sugli argomenti.

Porterà il suo saluto al seminario, tra gli altri, Antonio Labonia, presidente Gruppo Nazionale Nidi Infanzia. Tra le relatrici Nice Terzi, pedagogista e formatrice, Cristina Sunna, responsabile P.O. Sezione Istruzione Regione Puglia, Valeria Rossini, professoressa associata Pedagogia Generale e Sociale Università di Bari, Maria Paola Fedeli, Coordinatrice Pedagogica Zona Sociale 9 Umbria e Laura Gallina, referente GNNI territoriale Piemonte. Numerosi gli interventi programmati sia da parte di Consiglieri regionali, che di rappresentanti sindacali e dell’associazionismo impegnato a sostenere i diritti delle bambine e dei bambini sul territorio.

Le iscrizioni al seminario sono aperte sino a venerdì 16 febbraio.

Iscrizioni via email a gnnipuglia@libero.it o WhatsApp 3394016508/3491755908

