Di seguito il comunicato:



A seguito del successo dell’edizione pilota svoltasi a Bitonto e della replica a Molfetta, quest’anno sarà la suggestiva Basilica Cattedrale di San Cataldo a Taranto a far da cornice alla terza edizione del progetto “Passione Puglia“, che si svolgerà il 24 febbraio con porta alle ore 19:30: questo evento unico, che celebra l’incontro tra orchestra e banda, presenterà una straordinaria rielaborazione sinfonica delle marce funebri della tradizione pugliese.

L’iniziativa, resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, si propone di portare in scena, con l’esecuzione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, le marce funebri tradizionali legate ai riti della Settimana Santa di Taranto, Molfetta, Bitonto e Ruvo di Puglia.

L’Orchestra sarà diretta dai Maestri Giuseppe Gregucci (Taranto), Angelo Inglese (Molfetta), Vito Vittorio Desantis (Bitonto) e Giovanni Minafra (Ruvo di Puglia), i quali hanno anche curato personalmente l’orchestrazione brani che dirigeranno, con l’obiettivo di catturare l’essenza delle emozioni trasmesse dalle tradizionali bande, rispettando le intenzioni originali dei compositori.

Il programma prevede le tradizionali marce funebri pugliesi di Luigi Rizzola, Angelo Inglese, Vincenzo Canale, Pasquale La Rotella e Antonio Amenduni, promettendo un’esperienza musicale coinvolgente e commovente.

Biglietto intero: €7,00

Biglietto ridotto per diversamente abili: €2,00

Per maggiori informazioni: 3533677067

https://www.vivaticket.com/it/ticket/passione-puglia-3-0/229644