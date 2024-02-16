rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Bari: altra presentazione di “Apluvia” Libro di Dante Marmone

16 Febbraio 2024
Screenshot 20240214 064628

L’altro ieri la presentazione nella sede dell’Acquedotto pugliese.

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Radici future:

È un viaggio a ritroso alla ricerca dell’acqua, una panoramica generale sulla presenza e sull’utilizzo dell’acqua, un vademecum su come meglio impegnarsi, in qualità di cittadini, a trovare una soluzione all’atavico problema idrico pugliese.

Si tratta di Apluvia, il nuovo libro dell’attore e commediografo Dante Marmone, pubblicato da ERF Edizioni. Un percorso che guarda anche ai rischi che il futuro potrebbe riservare nella contesa del bene indispensabile alla sopravvivenza del pianeta.

 

Un cammino attraverso il tempo e lo spazio, in cui l’autore si sposta dalla storia millenaria della Puglia – segnata da un’alternanza di periodi di floridità economico sociale e da rovinose cadute, periodi costantemente contraddistinti dalla penuria di acqua – ai giorni nostri.

Il libro, frutto di lunghe ricerche, ribadisce il concetto secondo cui l’acqua è fondamentale per la vita umana, essenziale per l’agricoltura, l’industria e per il funzionamento dei sistemi naturali come i fiumi e i laghi. Senza un’adeguata gestione delle riserve d’acqua, ci troveremo a fronteggiare gravi conseguenze come la desertificazione, la carestia e le epidemie, ovvero come accaduto in Romagna nel 2023 con catastrofiche alluvioni, dovute al cambiamento climatico e all’intervento infausto dell’uomo.

Il libro – anzi “quaderno di informazione ecologica”, come lo chiama l’autore – è dedicato <<a Maria Maugeri, prezioso esempio e punto di riferimento di un appassionato ed instancabile impegno in difesa della natura e della sua infinita bellezza>>.

 

Dante Marmone, barese, attore e regista, ha sviluppato la sua creatività anche in campo musicale e nella scrittura di testi teatrali rappresentati in Italia e all’estero. Ha al suo attivo la pubblicazione di diversi CD di canzoni popolari. La sua prima opera si intitola “La stirpe stravagante”.

 

Alla presentazione di Apluvia, domani venerdì 16 febbraio, alle 18.00 nella Libreria Laterza interverrà la ricercatrice Cinzia Giannini. A conversare con l’autore invece saranno il giornalista Antonio Gelormini e il geologo Alfredo De Giovanni.

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

FB IMG 1777809287796

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione