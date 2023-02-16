Di seguito il comunicato:



Per presentare un progetto civico di cittadinanza attiva, che trova ormai riscontro su tutto il territorio nazionale. L’Associazione Controllo del Vicinato (ACdV), costituita nel 2013, è operativa in tutta Italia, composta da una rete strutturata di volontari e di specialisti, che forniscono consulenze e supporti ad Amm.ni Comunali, Associazioni locali e a cittadini per adottare la sicurezza solidale e partecipata, organizzando in loco Gruppi di Controllo del Vicinato ACDV.

Questo progetto è gratuito ed apolitico, è incruento (non sono assolutamente ronde) e non mette a repentaglio in alcun modo l’incolumità dei cittadini. Mira a rendere la comunità più sicura, con azioni di prevenzione comportamentale e di educazione alla sicurezza solidale, contro i reati predatori ed il degrado ambientale. Gli aderenti ai Gruppi ACDV svolgono funzioni di controllo nella propria zona, rilevando e segnalando azioni illegali, atteggiamenti o presenze anomale, compreso per la cura dell’arredo urbano e dell’ambiente, specie contro l’abbandono dei rifiuti.

Non è mai prevista azione diretta di contrasto fisico. La segnalazione o l’allerta rilevata dagli aderenti nei gruppi social e/o nelle apposite chat whatsapp del gruppo ACDV, viene vagliata dal Coordinatore del Gruppo, istruito ed abilitato da ACDV, che poi le gira alle FF.OO. ed all’organo comunale di competenza.

E’ un progetto attuato in quasi tutta Europa ed in Italia decine di Prefetture hanno da tempo emanato protocolli di intesa per far adottare tale progetto nella loro area e ca. 500 Comuni hanno adottato tale progetto, con oltre 70.000 famiglie.

Il progetto è attuato in 231 Comuni e 34.646 famiglie lombarde, a seguire Veneto, Emilia Romagna, Piemonte. Migliaia le famiglie coinvolte in Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania e Puglia. In sviluppo anche in Calabria, Friuli, Sicilia e Sardegna.

Essendo questo un progetto civico che parte dal basso, è anche da considerare che Gruppi spontanei di cittadini praticano la Sicurezza Partecipata senza alcun supporto dei Comune, e in alcuni casi, con il supporto di ACDV. Inoltre risulta che in alcuni Comuni i Gruppi ACDV si siamo posti in contatto tra loro, creando reti sovra-comunali per una migliore efficacia dell’azione di attenzione e segnalazione.

Da anni l’Associazione Controllo del Vicinato ACDV è disponibile a promuovere e sostenere l’adozione di tale Programma in ogni comunità, al fianco di cittadini, amministrazioni e associazioni che svolgono così la funzione di promotori.

Il portavoce dott. Domenico Saldutto prima come cittadino e rappresentante di “Ama la tua città Margherita di Savoia & Associazione I Cittadini per la giustizia e legalità, in qualità di promotore intesa come attività di promozione sociale sta promuovendo tale progetto e, a riguardo, è in via di definizione un incontro pubblico per illustrare tale progetto alla cittadinanza ed alle istituzioni per la Città di Margherita di Savoia. Con l’augurio il proposito nel interesse civico si possa iniziare nei 60 giorni prima dalla competizione elettorale nel Comune di Margherita di Savoia.

Nel primo incontro un referente di ACDV fornirà dettagli su come adottare tale progetto e supporterà la comunità su come avviarlo. Il supporto dei volontari ACDV non richiede costi a carico della comunità, come è gratis per i cittadini aderire ai Gruppi di controllo del vicinato.

Per saperne di più. www.acdv.it