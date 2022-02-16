Scrive Francesco Cacciapaglia:



Massafra, Febbraio 2022.

Insieme al consigliere Francesco Pizzutilo abbiamo prodotto reperti fotografici per il Comune di Massafra al fine di evitare TRAGEDIE IMMINENTI.

Grazie alla segnalazione dei nostri cittadini stiamo attenzionando un importante problema di ordine pubblico. Gli alberi in questione hanno già spaccato diverse tubature causando notevoli e ripetute fuoriuscite di acqua. La politica con i cittadini e al servizio dei cittadini cercando di prevenire disastri ed episodi drammatici.