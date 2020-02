Calcio: serie C girone C, giornata favorevole a Bari e Monopoli. Serie D girone H: il Foggia si avvicina al Bitonto, rovescio del Casarano

Umana Reyer Venezia-Happy Casa Brindisi 73-67 nella finale di coppa Italia del basket maschile, disputata a Pesaro. I veneti aggiungono dunque la coppa nazionale (che vincono per la prima volta) allo scudetto.

Terribile avvio per la formazione pugliese che è andata sotto di dieci punti nei primi minuti, ha subìto il gioco di Venezia e ha sbagliato l’impossibile al tiro (zero su otto da tre punti, ad esempio). Poi la squadra di Vitucci è riemersa, a ridosso dell’intervallo lungo. Protagonista il brindisino Banks, grazie anche alla sostituzione del veneziano Chappell per tre falli nel primo quarto d’ora.

Ad inizio del terzo quarto, Brindisi sotto di tre punti. Ma a metà della stessa terza frazione Venezia si è riportata più su e ha stabilizzato il vantaggio sui sette punti.

Ultimo quarto: Venezia ha sostanzialmente amministrato il vantaggio, ha accelerato a quattro minuti dalla fine, ha contenuto il veemente rientro di Brindisi (un parziale di 10-0) e ha condotto in porto la vittoria che vale la coppa Italia di pallacanestro maschile. Per l’Happy Casa Brindisi seconda sconfitta nella seconda finale consecutiva.

Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi. Ieri, nell’anticipo di serie A, Lecce-Spal 2-1 e in quello di serie C girone C, Teramo-Monopoli 0-3.

SERIE C girone C ventiseiesima giornata

Bari-Az Picerno 3-0

Bisceglie-Sicula Leonzio 0-1

Ternana-Virtus Francavilla Fontana 0-2

Classifica: Reggina 60 punti, Bari al secondo posto con 54, Monopoli terzo (51) e Ternana quarta (48) fermata dalla Virtus Francavilla Fontana che sale al decimo posto con 34 punti. Bisceglie in diciassettesima posizione con 19 punti.

SERIE D girone H ventiquattresima giornata

Bitonto-Audace Cerignola 0-1

Fidelis Andria-Agropoli 2-0

Foggia-Brindisi 1-0

Francavilla in Sinni-Città di Fasano 1-0

Gelbison-Nocerina 1-0

Gladiator-Gravina in Puglia 2-0

Nardò-Grumentum 1-1

Sorrento-Casarano 7-0

Team Altamura-Taranto 2-0

CLASSIFICA

53 Bitonto

51 Foggia

47 Sorrento

46 Audace Cerignola

38 Casarano, Taranto

33 Città di Fasano

31 Gelbison, Gladiator, Team Altamura

29 Brindisi

28 Gravina in Puglia

26 Fidelis Andria, Nardò

24 Grumentum

23 Nocerina

21 Francavilla in Sinni

14 Agropoli

