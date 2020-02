Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Ancora una volta, la comunità tarantina si ritrova unita per lanciare un grido di speranza e di amore verso quella bellezza di cui l’intera provincia è vestita.

Così, dedicheremo l’ultima parte dell’evento ai nostri giovani. Lasceremo che proprio loro, dalla cassa armonica di Piazza Garibaldi, ci parlino dell’amore per questa terra, del loro desiderio, troppo spesso negato, di restare qui per contribuire, anche attraverso il loro impegno, a rendere la provincia tarantina ancora più bella.

Tuttavia, non dobbiamo, non possiamo e non vogliamo dimenticare la gravissima situazione ambientale e sanitaria che, a causa di industrie altamente impattanti, da ormai oltre 50 anni ferisce e mortifica il territorio e la salute dei cittadini, impedisce uno sviluppo ecocompatibile, umilia la comunità intera. Resterà sempre alta la protesta verso chi continua a preferire produzioni riconosciute come altamente inquinanti alla salubrità dell’ambiente e alla salute degli individui, unico diritto fondamentale garantito dalla Costituzione italiana. Di questo si parlerà nella parte centrale dell’evento.

La manifestazione inizierà con il ricordo dei cari che, per malattie correlate all’inquinamento, in numero insopportabilmente alto ci hanno lasciato prematuramente. Li ricorderemo con un corteo silenzioso che prenderà il via da Piazza Maria Immacolata, attraverserà Via D’Aquino per arrivare in Piazza Garibaldi per il sit in conclusivo. Si chiede, per il rispetto che si deve allo spirito dell’evento, di non esibire bandiere o altri oggetti riconducibili a partiti politici e sindacati.

Molteplici sono stati gli attestati di solidarietà e di vicinanza pervenuti da tutta l’Italia al Comitato organizzatore. Ci giunge notizie che in alcune città italiane si sta pensando di organizzare, in concomitanza con l’evento tarantino, manifestazioni a sostegno della comunità jonica. Vogliamo ringraziare tutti, a cominciare dai cittadini e associazioni di Firenze che daranno vita ad una fiaccolata di solidarietà con Taranto, in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 18.

Ci vediamo in Piazza Maria Immacolata il 26 febbraio, alle ore 17.

Grazie.

Il Comitato organizzatore

Ass. Genitori tarantini-Ets – Peacelink

Comitato Quartiere Tamburi – Ass. Culturale Lovely Taranto-Ets

Terra Libera dai Veleni-Cisternino (Br) – Aps LiberiAmo Taranto

LiberiAmo Taranto/Genitori tarantini-Coordinamento Roma e Coordinamento Milano

Genitori tarantini-Coordinamento Firenze – Comitato Donne e Futuro per Taranto libera

V.I.Ta.-Crispiano (Ta) – A.P.S. Pulsano d’A mare

Centro di Educazione Ambientale-Mottola (Ta) – Ass. Vigili del Fuoco sez.Ta

Le Stelle di Lorenzo Onlus – Ass. Rivivi la Batteria Cattaneo-Leporano (Ta)

Comitato Territorio Bene Comune- S.Marzano (Ta) – Gruppo fb “Anche questa è Taranto”

Casa delle Donne del Mediterraneo-Bari – Asd Virtus Pallacanestro-Ta

Asd Polisportiva 74020 – Asd Ash Baskin-Ta

Ssa Support_o -Ta – Pax Christi-Ta

Gruppo Teachers for future-Ta – Liberiamo la Basilicata

EHPA Basilicata – ViviAmo S.Giorgio Jonico

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto

Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Regione Puglia

Ordine Nazionale dei Biologi

Chiesa Evangelica Battista-Mottola(Ta) – Mamme per la pelle-Milano

Cittadine e cittadini attivi