Cambia avversaria ma in finale di coppa Italia c’è di nuovo l’Happy Casa Brindisi. La formazione di Vitucci affronta (palasport di Pesaro, ore 18) l’Humana Reyer Venezia e appunto, questa è la seconda finale consecutiva per i.pugliesi che se l’anno scorso scrissero una pagina di storia con.l’ingresso in finale, oggi puntano a scrivere una pagina ancora più importante. La più importante: quella della prima volta nell’albo d’oro della manifestazione. Tutta la Puglia tifa Happy Casa Brindisi, oggi in particolare.

C’è anche la giornata calcistica. Ieri nell’anticipo di serie A, Lecce-Spal 2-1. In quello di serie C girone C, Teramo-Monopoli 0-3.

SERIE C girone C ventisettesima giornata

Bari-Az Picerno ore 17,30

Bisceglie-Sicula Leonzio ore 15

Ternana-Virtus Francavilla Fontana ore 17,30

SERIE D girone H ventiseiesima giornata ore 14,30

Bitonto-Audace Cerignola ore 15

Fidelis Andria-Agropoli ore 15

Foggia-Brindisi

Francavilla in Sinni-Città di Fasano

Gelbison-Nocerina

Gladiator-Gravina in Puglia

Nardò-Grumentum ore 15

Sorrento-Casarano

Team Altamura-Taranto ore 15

(immagine: fonte legabasket.it)