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No al bitume: le Pro Loco nei confronti della scelta del Comune di Turi Comunicato

16 Gennaio 2024
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Di seguito il comunicato:

“Da sempre le Pro Loco sono impegnate nel campo della valorizzazione dei territori sotto il profilo paesaggistico, artistico, culturale, turistico, enogastronomico e folkloristico. Ma sono tutti elementi e comparti della vita quotidiana legati al welfare e al benessere del cittadino. In quest’ottica il comitato regionale Unpli Puglia sostiene convintamente la campagna avviata dal Comune di Sammichele di Bari che dice fermamente NO alla scelta del Comune di Turi di autorizzare un’industria dall’elevata pericolosità ambientale e nociva per la salute a ridosso delle civili abitazioni”, questo è quanto esprime Rocco Lauciello in merito all’ipotesi di realizzazione di una industria ritenuta inquinante nell’abitato della cittadina barese.

“L’Unpli Puglia sarà al fianco di quanti si opporranno a tale decisione, che riteniamo scriteriata e scaturita senza un raccordo civico e invita i suoi dirigenti, consiglieri e associati a firmare la petizione per dire NO al bitume”, conclude Lauciello.


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