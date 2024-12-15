rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
San Donaci: morto d’infarto, venuta a saperlo muore la sorella e la terza sorella è ricoverata per grave malore Una sequenza che ha dell'incredibile

Lecce-Monza, la serie C girone C e la serie D girone H Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

15 Dicembre 2024
Screenshot 20220828 213417

Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 12,30. Il Lecce affronta in casa il Monza in un confronto diretto della salvezza nel campionato di calcio di serie A.

Serie C girone C: oggi in programma Monopoli-Taranto (ore 15) e Foggia-Az Picerno (ore 19,30). A Taranto, intanto, dopo settimane di chiacchiere su un passaggio proprietario, al momento indicato per la chiusura dell’operazione non è accaduto nulla.

Serie D girone H: Angri-Nocerina, Casarano-Gravina in Puglia, Città di Fasano-Francavilla in Sinni, Martina-Fidelis Andria, Matera-Ugento, Palmese-Ischia, Real Acerrana-Costa d’Amalfi, Virtus Francavilla Fontana-Nardò (ore 14,30); Brindisi-Manfredonia (ore 16).

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Linea ferroviaria adriatica: ancora disagi per il guasto elettrico, ieri ritardi superiori a sei ore e variazioni Treni con percorsi riguardanti anche la Puglia

Screenshot 20260503 053619

Global sumud flotilla: l’attivista barese e i soprusi degli israeliani Documento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione