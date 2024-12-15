Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 12,30. Il Lecce affronta in casa il Monza in un confronto diretto della salvezza nel campionato di calcio di serie A.
Serie C girone C: oggi in programma Monopoli-Taranto (ore 15) e Foggia-Az Picerno (ore 19,30). A Taranto, intanto, dopo settimane di chiacchiere su un passaggio proprietario, al momento indicato per la chiusura dell’operazione non è accaduto nulla.
Serie D girone H: Angri-Nocerina, Casarano-Gravina in Puglia, Città di Fasano-Francavilla in Sinni, Martina-Fidelis Andria, Matera-Ugento, Palmese-Ischia, Real Acerrana-Costa d’Amalfi, Virtus Francavilla Fontana-Nardò (ore 14,30); Brindisi-Manfredonia (ore 16).