Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino all’intera giornata di domani, 16 dicembre. Nel dettaglio “dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, e per le successive 8 ore, venti tendenti a forti meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori costieri. Dalle prime ore di domani, 16 dicembre 2022, e per le successive 24 ore, venti forti sud occidentali con locali rinforzi di burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.