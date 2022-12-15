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Puglia, maltempo: allerta per vento Protezione civile, previsioni meteo

15 Dicembre 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino all’intera giornata di domani, 16 dicembre. Nel dettaglio “dal pomeriggio di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, e per le successive 8 ore, venti tendenti a forti meridionali con locali raffiche di burrasca sui settori costieri. Dalle prime ore di domani, 16 dicembre 2022, e per le successive 24 ore, venti forti sud occidentali con locali rinforzi di burrasca.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 

 


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