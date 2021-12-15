rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Südtirol, nove casi di corona virus: rinviata la semifinale con la Fidelis Andria. Altri due casi di variante Omicron in Puglia Calcio, coppa Italia di serie C: era in programma oggi

15 Dicembre 2021
IMG 20200424 064745

Di Stefano Inchingolo:

Almeno nove casi di corona virus nel gruppo squadra. Tutti calciatori vaccinati. Niente trasferta ad Andria per il Südtirol, avversario della Fidelis nella, semifinale di coppa Italia di serie C di calcio. L’Asl di Bolzano ha deciso di bloccare la trasferta in Puglia ponendo in isolamento la squadra. La partita tra pugliesi e bolzanini era in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi.

Altri due casi di variante Omicron in Puglia. Si tratta di asintomatici, contatti stretti delle due donne del barese rientrate da un viaggio all’estero e contagiate dalla variante.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

carabinieri notte

Barletta, rissa l’anno scorso: undici misure cautelari Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione