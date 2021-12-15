Di Stefano Inchingolo:

Almeno nove casi di corona virus nel gruppo squadra. Tutti calciatori vaccinati. Niente trasferta ad Andria per il Südtirol, avversario della Fidelis nella, semifinale di coppa Italia di serie C di calcio. L’Asl di Bolzano ha deciso di bloccare la trasferta in Puglia ponendo in isolamento la squadra. La partita tra pugliesi e bolzanini era in programma oggi alle 18, è stata rinviata a data da destinarsi.

Altri due casi di variante Omicron in Puglia. Si tratta di asintomatici, contatti stretti delle due donne del barese rientrate da un viaggio all’estero e contagiate dalla variante.