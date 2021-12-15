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Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Borgo Mezzanone: donna aggredita Ne ha parlato un consigliere regionale della Puglia

15 Dicembre 2021
violenza

Di Michele Vigilante:

Un’altra aggressione ai danni di una donna di Borgo Mezzanone, la borgata diventata un ghetto di immigrati impiegati per lo più in lavori agricoli nelle campagne di Capitanata. La donna, di giovane età stava rientrando nella sua abitazione quando in due l’hanno avvicinata con il tentativo di rubarle il telefono cellulare. A parlare dell’accaduto il consigliere regionale Joseph Splendido che si propone di chiedere un tavolo di lavoro sulla situazione di degrado in cui versa la borgata.


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