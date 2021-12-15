Di Michele Vigilante:
Un’altra aggressione ai danni di una donna di Borgo Mezzanone, la borgata diventata un ghetto di immigrati impiegati per lo più in lavori agricoli nelle campagne di Capitanata. La donna, di giovane età stava rientrando nella sua abitazione quando in due l’hanno avvicinata con il tentativo di rubarle il telefono cellulare. A parlare dell’accaduto il consigliere regionale Joseph Splendido che si propone di chiedere un tavolo di lavoro sulla situazione di degrado in cui versa la borgata.