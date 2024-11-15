Di seguito il comunicato:

La stagione teatrale 2024-25 del Teatro Politeama Verdi di Martina Franca prende il via ufficialmente venerdì 15 novembre con “Il vedovo allegro”. Unica data in Puglia in questo avvio di stagione, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso, con Gino Monteleone, Elvira Zingone, Donatella de Felice e Davide Marotta. L’autore porta in scena una storia decisamente attuale, ambientata al terzo piano di un antico palazzone di Napoli, nel contesto temporale del post covid.

Risate e riflessioni ruotano intorno alla vita del protagonista Cosimo Cannavacciuolo, vedovo affranto e antiquario sull’orlo del fallimento, ipocondriaco, che si ritrova ad affrontare la solitudine e la crisi economica dopo la pandemia. Dopo aver perso la moglie a causa del virus, Cosimo è costretto anche a riempirsi la casa con la merce invenduta del suo negozio, combattendo contro l’ombra della banca concessionaria del mutuo che minaccia la confisca del suo appartamento. Se le giornate sono movimentate è grazie a Salvatore, il bizzarro custode del palazzo, con i suoi due figli Ninuccio e Angelina. Ed è anche per fronteggiare le difficoltà economiche del momento che Cosimo ha concesso l’uso di una camera del suo appartamento a Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro che gli porta una ventata di spensieratezza. A completare il quadretto vi sono i coniugi Tomacelli, strani vicini di casa, custodi di un drammatico segreto che, da mesi, contribuisce a rendere ancora più complessa la quotidiana e strenua lotta per la sopravvivenza del protagonista.

«Si tratta di cose che accadono nella realtà, ma anche di argomenti delicatissimi, e per metterli in scena ho dovuto averne cognizione, studiare, imparare delle cose nuove. Il risultato è stato questa commedia, una delle più riuscite del mio repertorio, forse la più matura. Lo capisco dalla risposta del pubblico, che sempre mi fa capire cosa è giusto e cosa no, e di cui mi fido più che dei critici», dichiara Buccirosso, che porta la sua commedia sul palco del Verdi di Martina Franca, dopo una serie di successi raccolti in altri grandi teatri del Paese. Se Cosimo riuscirà a risollevare la sua esistenza, lo spettatore potrà scoprirlo solo alla fine.

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PROSSIMI APPUNTAMENTI STAGIONE TEATRALE 2024/25

“La felicità”, venerdì 29 novembre 2024

Con Gianfelice Imparato, Alessandra D’Ambrosio

“La cantata dei pastori”, mercoledì 11 dicembre 2024

Con Peppe Barra e Lalla Esposito

“Grisù, Giuseppe e Maria”, venerdì 17 gennaio 2025

Con Francesco Procopio, Giancarlo Ratti, Loredana Piedimonte, Giosiano Felago e Carmen Landolfi

“Il calamaro gigante”, lunedì 27 gennaio 2025

Con Angela Finocchiaro, Bruno Stori

“Le volpi”, mercoledì 19 febbraio 2025

Con Manuela Mandracchia, Giorgio Colangeli, Federica Ombrato

Simona Molinari e l’orchestra della Magna Grecia, giovedì 27 febbraio 2025

Con Simona Molinari e l’orchestra della Magna Grecia

“La signora omicidi”, giovedì 6 marzo 2025

Con Giuseppe Pamberi e Paola Quattrini

“L’anatra all’arancia”, giovedì 13 marzo 2025

Con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli

“L’onorevole il poeta e la signora”, giovedì 20 marzo 2025

Con Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone

“Storia di una capinera”, venerdì 11 aprile 2025

Con Enrico Guarneri e Nadia De Luca.

“Tris di cuori”, martedì 29 aprile 2025

Con Simone Montedoro, Paola Barale, Mauro Conte e Ilaria Canalini.

INFOLINE: tel. 080.4805080, oppure email a info@teatroverdi.eu

Per le richieste di accredito stampa scrivere a direzione@teatroverdi.eu e in copia a teatroverdimartinafranca@gmail.com

Storico contenitore culturale della Valle d’Itria e recentemente ristrutturato, il Teatro Verdi offre al pubblico un luogo confortevole per la visione, con riscaldamento, aria condizionata, servizi e accessibilità a tutti data la totale assenza di barriere architettoniche in sala. Per la fruizione dello spettacolo, è confermata l’adesione ai servizi 18app e Carta del Docente. Per la visione di questo spettacolo è possibile, inoltre, partecipare sia tramite l’abbonamento stagionale che con il singolo ticket in vendita presso il botteghino e online su www.teatroverdi.eu.