Di seguito il comunicato:
Si terrà Sabato 23 Novembre a Bari, presso il Collegio Universitario
di Merito IPE Poggiolevante, il Forum culturale Idee dal Sud.
Si terrà Sabato 23 Novembre, dalle ore 9,30 a Bari, presso il Collegio
Universitario di Merito IPE Poggiolevante,via Orfeo Mazzitelli 41 il
Forum culturale Idee dal Sud.
Il Forum è promosso ed organizzato da ENAC – Ente Nazionale Attività
Culturali con la collaborazione di IO SUD – Segreteria Regionale
Puglia, dallo Schiller Institute e da Gens Nova.O.d.V
L’evento culturale che avrà luogo nel capoluogo pugliese si propone di
fornire delle risposte concrete alla spinosa domanda del nostro tempo:
La vita Umana è ancora un valore irrinunciabile?
In un mondo dove la globalizzazione ha ormai prevaricato ogni buon
senso e ha completamente distrutto quell’interessenza che univa i
popoli della terra, arrivando sinanco a minare le fondamenta
dell’impianto sociale più importante al mondo, la famiglia, ha
ulteriormente aggredito e vandalizzato il concetto più sublime quello
della vita che oggi pare non abbia più valore.
I gravi fatti di cronaca ormai quotidiani evidenziano questo gravissimo effetto.
Cosa fare per arginare o per meglio dire combattere il fenomeno
dilagante? Una delle risposte potrebbe essere la realizzazione di un
“Osservatorio sulla sicurezza dei cittadini” costituito da Partnership
tra le varie Pubbliche Amministrazioni, Mass-media e Società civile
per promuovere, soprattutto, la collaborazione dei cittadini con le
autorità per il contrasto alla criminalità.
L’evento pubblico che avrà inzio alle ore 9,30 vedrà la partecipazione
di ospiti illutri tra cui l’ Avv. Francesco Paolo Sisto Vice Ministro
alla Giustizia, e la Prof.ssa, Senatrice Adriana Poli Bortone
Presidente Nazionale IO SUD e Sindaco di Lecce.
Dopo l’apertura a cura del Dott. Antonio Peragine, delegato regionale
ENAC e Direttore del Corriere Nazionale, inizierano i lavori moderati
dal Dott. Maurizio Abbate – Presidente Nazionale ENAC e dalla Dott.ssa
Alessia Ruggeri – Delegata Schiller Institute.
Sono previsti gli interventi del Prof . Salvatore Maria Mattia Giraldi
– Rettore della Federiciana Università Popolare; del Prof. Pierfranco
Bruni – Presidente Centro Studi Francesco Grisi; della Dott.ssa Maria
Pia Di Medio – medico- già sindaco di Cassano delle Murge; dell’Avv.
Ascanio Amenduni, esperto europeo in diritto; dell’Avv. Antonio Maria
Lascala Vicepresidente Gens Nova o.d.g.; del Prof. Giuseppe
Mastronardi – Docente di Data Security e Digital Forensics; del Prof.
Rosario Polizzi, medico, già parlamentare XIII legislatura; del prof
Filippo Maria Boscia, Presidente assoc.naz medici cattolici e Società
Italiana di Bioetica; della prof. Italia Buttiglione, presidente Patto
Etico e Civico di Scienze e Vita; Dell’Avv.to Francesca Magliano-
movimento IO SUD – con delega regionale all’associazionismo; della
signora Margherita Rebufoni – reppresentante della Fondazione Nadia
Toffa; della Prof.ssa Roberta Simini – Già Docente di Teologia
patristica presso Facoltà di Teologia Pugliese; della Dott.ssa Anna
Paola Giuliani – Vicesindaco del Comune di Sansevero, e dell’Ing.
Domenico Di Paola – già AD aeroporti di Puglia.
La partecipazione all’evento, seconda tappa di una serie di
manifestazioni culturali proposte su tutto il territorio nazionale, è
totalmente gratuita.