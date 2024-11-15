Di seguito il comunicato:



Domenica 17 novembre prosegue l’appuntamento con la XV edizione della rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole. La protagonista assoluta del quinto spettacolo in programma, nonchè secondo sold out di questa stagione, sarà Amii Stewart, l’indimenticabile interprete del successo planetario “Knock on Wood”, la cover di Eddie Floyd che ha venduto otto milioni di copie in tutto il mondo.

“Ci vorrebbero mille canzoni” è il titolo di questo progetto in chiave sinfonica che l’iconica artista porta a Foggia accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia diretta da Piero Romano.

E ci vorrebbero mille canzoni per raccontare la storia di Amii Stewart, mille canzoni per mostrare le meraviglie che la musica le ha regalato, mille canzoni per sondare tutte le possibilità della sua voce dal timbro unico, altre mille per ringraziare il pubblico, per le serate e gli applausi, mille canzoni d’amore per raccontare che al Teatro Giordano, come la prima volta, sentirà il brivido dell’attesa, dietro le quinte.

Artista eclettica, inizia la sua carriera come ballerina nelle compagnie di Broadway, ma contemporaneamente coltiva il suo innato talento vocale: con otto milioni di dischi venduti, scala i primi posti delle classiche mondiali con il brano Knock on Woods. Da quel momento è un crescendo di successi in tutto il mondo e, in particolare, dagli anni Ottanta-Novanta in Europa. Numerosi i tour negli Stati Uniti, Europa, Messico, Sud America, Giappone, Canada e Russia. Viene invitata ad esibirsi in importanti trasmissioni televisive americane, inglesi, e italiane. Oltre ad un’incessante produzione discografica premiata con diversi dischi d’oro ed una nomina al “Grammy Awards”, dà voce a molte colonne sonore per il piccolo schermo e il cinema, in molti casi curando interamente la stesura dei testi (Extra Large di Bud Spencer, Once you fall in love per la serie TV “La figlia del Marajah”, Temptation per il film TV “Il Barone” e A song for you per la telenovela “Zingara”, Il segreto del Sahara con il M° Ennio Morricone, ecc.).

Il concerto sarà un itinerario che dà ampio spazio alla musica cantautorale italiana, in scaletta canzoni di Ennio Morricone, Mina, Sting, Lucio Dalla, Pino Daniele, Gino Paoli, Vasco Rossi, ma che tocca anche capisaldi della musica pop internazionale. La voce della regina della dance anni ’80 verrà accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia, una delle Istituzioni Concertistiche Orchestrali più importanti d’Italia per capacità produttiva e innovazione, la quale, affiancando la parte ritmica, donerà un sound originale dando così un nuovo colore a capolavori conosciutissimi del repertorio italiano e internazionale. A dirigere la nota compagine sarà proprio il direttore artistico dell’Orchestra, il maestro Piero Romano. Artista ed organizzatore versatile, pianista, direttore d’orchestra capace di confrontarsi con ogni genere e stile musicale, ha al suo attivo numerosissimi concerti con artisti di fama internazionale, tra i quali Gregory Porter, Sergey Krylov, Aldo Ciccolini, Stefano Bollani, Roberto Cappello, Luis Bacalov, Katia Ricciarelli, Serena Autieri, Claudio Sgura, Luciano Ganci, Claudio Santamaria, Noa, Max Gazzè, Ray Chen, Tony Hadley, Chiara Civello e Natalie Clein.

Dunque, la voce e le doti interpretative di una vera icona della musica, impreziosita dalla presenza dell’orchestra, ci farà letteralmente sognare con mille canzoni da ascoltare.

L’evento è sostenuto da Unione Europea, Regione Puglia, Comune di Foggia e da PugliaPromozione (POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8). Inoltre, Musica Civica gode delle sovvenzioni del Ministero della Cultura e di numerosi partner e sponsor come Hergo Renewables S.p.A. (Plenitude 65%, Infrastrutture S.p.A. 35%) main sponsor dell’iniziativa, Fondazione dei Monti Uniti, Capobianco Macchine per l’Agricoltura, Capobianco Organic Farm, Banca Mediolanum Private Banking e del supporto della Fondazione Apulia felix e di Per il Meglio della Puglia.