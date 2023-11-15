L’Anas comunica che dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014, per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) su alcuni tratti delle strade statali in gestione al Compartimento della Viabilità per la Puglia maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o alla formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Il provvedimento riguarda tutti i tratti della rete stradale e autostradale Anas a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Le disposizioni sono state emanate in attuazione delle norme che hanno modificato alcune disposizioni del Codice della Strada (Art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”).

Nel dettaglio, i tratti interessati sono:

SS 7 “Via Appia”, dal km 591,741 al km 627,250 (confine regionale – Palagiano);

SS 17 “Dell’App. Abruzzese ed Appulo Sannitico”, dal km 273,379 al km 284,000 (confine reg. – Var. di Volturara);

SS 17 var “Variante di Volturara”, intera estensione;

SS 89 “Garganica”, dal km 105,300 al km 145,300 (Vieste – Mattinata);

SS 89 dir B “Garganica”, intera estensione;

SS 90 “Delle Puglie”, dal km 48,320 al km 67,200 (confine regionale – sp 113 a Monte Calvello);

SS 93 “Appulo Lucana”, dal km 16,000 al km 20,750 (Barletta – Canosa);

SS 96 “Barese”, dal km 55, 790 al km 105,500 (Gravina – confine regionale);

SS 99 “Di Matera”, dal km 1,900 al km 10,500 (Altamura – confine regionale);

SS 100 “Di Gioia del Colle”, dal km 18,000 al km 66,600 (Casamassima – Mottola);

SS 170 dir A “Di Castel del Monte”, dal km 0,000 al km 15,070 (Castel del Monte-Andria);

SS 172 “Dei Trulli”, dal km 1,400 al km 60,400 (Casamassima – Crispiano);

SS 172dir “Dei Trulli”, intera estensione;

SS 272 “ Di San Giovanni Rotondo”, dal km 11,100 al km 21,860 (sp 28 Pedegarganica-San Marco in Lamis); dal km 24,450 al km 29,750 (San Marco in Lamis-San Giovanni Rotondo); dal km 33,350 al km 56,600 (San Giovanni Rotondo – Monte Sant’Angelo);

SS 655 “Bradanica”, dal km 31,000 al km 40,865 (casello A16 di Candela – confine regionale)