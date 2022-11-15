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Bubbles BidCo acquisisce la maggioranza di Acqua & Sapone Catena da 1,3 miliardi di euro di ricavi

15 Novembre 2022
AS

Di seguito il comunicato:

Si è conclusa l’acquisizione di Reale Commerciale SpA da parte di Bubbles BidCo SpA, holding italiana capogruppo di Cesar SpA, Gruppo SDA Srl e VDM Srl, soci del Consorzio Acqua & Sapone.
Reale Commerciale è presente in Calabria e Campania con 43 negozi a marchio Acqua & Sapone e
con questa operazione Bubbles BidCo SpA acquisisce la maggioranza della più grande catena di igiene
personale e pulizia casa nazionale che, nel 2021, ha generato 1,3 miliardi Euro di ricavi con oltre 800
punti vendita.

«Abbiamo un concreto progetto strategico di creazione di valore» ha dichiarato Carlo Schiavo, CEO di
Bubbles BidCo «Continuiamo ad investire nella crescita con l’ampliamento della rete dei punti vendita
ed attività di M&A, unitamente ad un piano di integrazione delle differenti realtà aziendali che ha
l’obiettivo di consolidare la leadership di settore e massimizzare le sinergie all’interno di un unico
grande gruppo».
Entro la fine del 2022 la Holding completerà l’apertura di 35 nuovi punti vendita dedicati al benessere
ed alla cura della persona. Lo sviluppo proseguirà nel 2023.
Sergio Reale, Presidente di Reale Commerciale SpA e del Consorzio Acqua & Sapone «Sono molto
contento di questo accordo perché la solidità di Bubbles BidCo rappresenta una garanzia e
un’opportunità per l’espansione del marchio che in 30 anni è diventata un punto di riferimento per chi
cerca la qualità dei migliori prodotti sul mercato al prezzo più conveniente».


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