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Puglia, maltempo: allerta. Domani codice arancione per fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

15 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali
grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

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