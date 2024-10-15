Di seguito un comunicato diffuso da Arca Capitanata:



Con la delibera dell’Amministratore unico del 1° agosto 2024, n. 154 è stato approvato un piano straordinario per il riattamento di 138 alloggi di cui 113 per nuove assegnazioni. A far la parte da leone è la citta di Foggia con 88 alloggi di cui 40 da destinare agli aventi diritto della graduatoria di ERP, altri 34 per le forze dell’ordine, mentre 14 riguardano la manutenzione straordinaria di alloggi già assegnati.

Per partire con i lavori si è in attesa che si completi l’iter amministrativo di approvazione del Piano presso la Regione Puglia: questione di pochi giorni.

Questo importante programma d’investimento si aggiunge ad un’attività che ha caratterizzato tutto il 2024. Nei primi giorni dell’anno, infatti, sono stati avviati i lavori per risistemare altri 21 alloggi grazie ad un finanziamento di quasi 800 mila euro concesso dalla Regione Puglia. Ulteriori risorse sono state stanziate, con molti sacrifici, da Arca Capitanata a valere sul proprio bilancio.

Ciò ha portato a completare il programma di riattamento dei 15 alloggi oggetto dell’Accordo di programma già approvato tra Arca capitanata, Comune di Foggia e Regione Puglia destinati all’emergenza abitativa e a rendere fruibili altri 14 alloggi da destinare alla graduatoria di ERP della città Capoluogo, nonché ad assegnare oltre 100 alloggi nelle città della provincia.

“Ovviamente con queste azioni non è possibile soddisfare l’intero fabbisogno abitativo, ma se si considera che, ad oggi, le assegnazioni effettuate nel 2024 hanno più che raddoppiato quelle effettuate negli anni precedenti e che tale numero aumenterà sicuramente non appena il Comune di Foggia scorrerà la graduatoria, si capisce come si stia lavorando, pur tra mille difficoltà, nella giusta direzione” dichiara l’Amministratore di Arca Capitanata, Giuseppe Liscio.

Nel frattempo giovedì 10 ottobre si è riunita la Cabina di Regia regionale al cui tavolo siedono la Regione Puglia, le Arca e le Organizzazioni sindacali, per discutere di Fondo sociale, una misura di aiuto economico finalizzata ai nuclei familiari assegnatari che versano in gravi condizioni di difficoltà economica.

Per la serie: pensiamo a chi è fuori, ma non dimentichiamo chi c’è già!