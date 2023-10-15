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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Virtus Francavilla Fontana, rovescio interno. Taranto ok a porte chiuse, Monopoli ko. Martina Franca, successo con molti gol in trasferta Calcio serie C girone C e serie D girone H

15 Ottobre 2023
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Si è giocato oggi nei campionati di calcio di serie C e serie D. Fra le partite in programma per la serie C girone C: Latina-Monopoli 3-2, Taranto-Crotone 2-1, Virtus Francavilla Fontana-Sorrento 1-5. In classifica dopo otto giornate Juve Stabia in testa con 28 punti davanti a Benevento, Foggia e Latina con 15. In serie D girone H, tra le gare odierne: Fidelis Andria-Team Altamura 1-1, Gelbison-Città di Fasano 1-2, Gravina in Puglia-Casarano 0-1, Manfredonia-Santa Maria Cilento 1-1, Matera-Barletta 0-1, Nardò-Città di Gallipoli 3-0, Palmese-Martina 3-4. In classifica dopo sette giornate Team Altamura al comando con 14 punti davanti a Martina (13), Città di Fasano, Fidelis Andria e Paganese (12).

 

 

 

 

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