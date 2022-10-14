Di seguito il comunicato:

“In Puglia c’è minor conoscenza del problema e questo fa crescere sensibilmente la percentuale di pazienti fratturati a rischio rifrattura”. Vincenzo Carnevale, medico dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, referente pugliese di SIOMMMS, rilancia l’allarme partito ieri dal prof. Iacopo Chiodini, presidente della società scientifica, che in Italia si occupa dell’osteoporosi, delle malattie metaboliche dello scheletro e dei disordini del ricambio minerale. SIOMMMS sta celebrando a Bari il suo XXII Congresso Nazionale. “Purtroppo anche in Puglia non ci sono adeguati percorsi diagnostico-terapeutici”, prosegue Carnevale. “Ci sono certamente strutture attrezzate per questi pazienti, ma servirebbe un percorso ben definito a livello regionale e applicato da tutti i pronto soccorso”.

Sabato 15 ottobre, è in programma l’ultima giornata congressuale.

Il programma di sabato 15 ottobre, prevede l’inizio, alle 8.15, con il “Meet the expert”, su quattro sale parallele, in cui si parlerà di vitamina D, bassa massa ossea giovanile, rachitismi ipofosforemici, e della Dexa, la composizione corporea. Alle 9.05 si terrà il primo simposio, in cui si parlerà, fra le altre cose, di teriparatide e terapia sequenziale e combinata. Alle 10.05 una lettura congiunta SIOMMMS-FBMR su “Nuovi target molecolari per le terapie osteoattive” e, a seguire, comunicazioni orali. Il congresso si chiuderà alle 11.35 con un simposio congiunto SIOMMMS-SIN su calcolosi renale e osso, biopsia ossea in CKD, terapia osteoporosi nell’IRC e nel paziente nefro-trapiantato. Alle 12.35 premiazioni, conclusioni e chiusura dei lavori congressuali.