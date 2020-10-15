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6 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta arancione per Salento e fascia ionica del tarantino Protezione civile, previsioni meteo: aggiornamento del precedente bollettino

15 Ottobre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulatigeneralmente moderati, fino ad elevati sulla Puglia meridionale. Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Puglia,con quantitativi cumulati generalmente deboli.*NOTE: Aggiornamento del Messaggio n. 1 del 14/10/2020, causa innalzamento del livello di allerta di “Puglia E” ad ARANCIONE.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.


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