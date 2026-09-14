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Team building a Bisceglie fra natura e tradizioni pugliesi Manta Group

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Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Speranza reporter:

Una giornata dedicata alla collaborazione, alla condivisione e alle tradizioni del territorio. È quella vissuta a Brezza Tra Gli Ulivi, a Bisceglie, in occasione del team building aziendale organizzato per Manta Group, realtà attiva nel settore aeronautico.

Gli spazi immersi nella natura hanno accolto il gruppo per una giornata che ha alternato momenti di lavoro, attività di squadra, cucina pugliese e musica popolare

 

Dopo l’accoglienza e la colazione, i partecipanti hanno preso parte a giochi e attività pensati per favorire la conoscenza reciproca e rafforzare lo spirito di squadra. Non sono mancati momenti dedicati al confronto aziendale, con spazi riservati a progetti, obiettivi e programmi futuri

 

Uno dei momenti più apprezzati è stato il laboratorio dedicato alla preparazione delle tradizionali orecchiette pugliesi, trasformato in un’attività di gruppo capace di unire manualità, divertimento e condivisione

 

La giornata è proseguita con i ritmi della pizzica pugliese e con un pranzo dedicato ai sapori del territorio, all’interno del contesto rurale e naturale che caratterizza Brezza Tra Gli Ulivi

 

L’esperienza con Manta Group mostra come il team building in Puglia possa unire attività aziendali, natura, gastronomia e tradizioni locali

 

Grazie agli spazi all’aperto, alle aree dedicate alla ristorazione e alla possibilità di creare attività personalizzate, Brezza Tra Gli Ulivi si propone anche come location per aziende e gruppi di lavoro che desiderano organizzare team building ed eventi aziendali a Bisceglie e in Puglia

 

Incontri aziendali, attività di squadra, laboratori della tradizione, esperienze gastronomiche, musica e momenti di relax possono così convivere all’interno della stessa giornata

 


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