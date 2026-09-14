Di Agostino Convertino:

L’automobile accompagna l’evoluzione della civiltà da 140 anni e incarna un fenomeno globale che influenza profondamente la vita di ciascuno di noi. Oggi, possedere modelli che hanno fatto la storia dell’auto significa abbracciare uno stile di vita, fare turismo fuori dagli schemi, aggregare persone intorno alla bellezza di manufatti considerati opere d’arte, realizzare investimenti finanziari destinati a durare nel tempo. Un fenomeno economico notevole che muove cifre significative e anima un indotto rilevante.

L’MG CAR CLUB D’ITALIA, guidato dal Presidente Nazionale Massimo Bottoli e rappresentato in Puglia dal Direttore Regionale Francesco Galante, vanta una tradizione di oltre mezzo secolo di vita e aderisce all’ASI (Automotoclub Storico Italiano), l’ente morale che certifica l’originalità dei modelli. Il Club ha adottato il prestigioso marchio inglese MG – dall’acronimo Morris Garages di Oxford – come icona della raffinata cultura anglosassone e simbolo di una filosofia progettuale che confina con lo spirito artigianale. Ma il club non assolve solo al dovere della memoria: presente in tutta la penisola, svolge un’intensa attività di scoperta dei più bei territori italiani.

Parafrasando il titolo di un celebre film della commedia brillante italiana – “Benvenuti al Sud, Magna Grecia e Valle d’Itria in MG” – quest’anno il sodalizio ha scelto per il suo tour estivo le bellezze della Puglia: Taranto (a margine dei recenti Giochi del Mediterraneo che hanno abbinato il loro patrocinio), la Valle d’Itria (con Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Ostuni) ed Alberobello, la suggestiva capitale dei trulli. Queste comunità accoglieranno gli equipaggi tra il 16 ed il 20 settembre per applaudire splendide vetture MG provenienti da tutta Italia ma anche da altre parti del mondo.

Saranno presenti ben 45 modelli rappresentativi di varie epoche a partire dagli anni ’30 del secolo scorso, incrociando il secondo dopoguerra in cui il brand MG è stato sinonimo di libertà e desiderio di rinascita fino alle “youngtimer” degli anni ’80, un segmento che registra interesse crescente da parte dei collezionisti. Sono iscritti equipaggi stranieri (Cile, Ecuador, Colombia, Olanda, Germania) alla guida di modelli molto rari e faranno bella mostra di sé alcuni miti della cultura motoristica anglosassone: la Jaguar XK120 del 1950, la Bentley Speed Model del 1926, la Kieft Sport powered MG (unica al mondo) ed altre ancora.

Di seguito, il programma dettagliato della manifestazione che gode del patrocinio dei Comuni interessati:

mercoledì 16 settembre – arrivo a Taranto alle ore 9,00 sulla Rotonda del Lungomare e la presentazione alla stampa e al pubblico delle auto d’epoca partecipanti che sosteranno fino alle ore 17,30;

Giovedi 17 settembre – dalle ore 11,00 alle 13,00 sosta in piazza Roma a Martina Franca e dalle 14,00 alle 17,30 a Cisternino in via San Quirico;

Venerdi 18 settembre dalle ore 10,00 alle 13,00 ad Ostuni con sosta in viale Oronzo Quaranta;

Sabato 19 settembre dalle 10,00 alle 12,00 in piazza Convertini a Locorotondo e dalle 13,00 alle 17,30 nel Piazzale del ristorante “Olmo Bello” di Alberobello