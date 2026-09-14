Di seguito il comunicato:

Con il patrocinio del Comune di Bari, SUNS, specializzato in contemporary urban outerwear, che continua a mantenere forti e consolidate le proprie radici pugliesi, inaugura giovedì 17 settembre, dalle ore 19, il nuovo punto vendita di Via Argiro 47, nel cuore di Bari.

All’opening prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali, ospiti del mondo dello spettacolo e personalità di rilievo locale e nazionale, per celebrare SUNS e il nuovo volto di Via Argiro. Nel nuovo spazio, SUNS presenta in anteprima la prossima collezione Fall Winter 2026/2027, offrendo agli ospiti un primo sguardo sulla nuova stagione del brand. L’evento si svilupperà nell’area riservata agli invitati antistante il negozio, con DJ set e una proposta food & beverage realizzata in collaborazione con partner selezionati. Gin Mare, prestigioso brand internazionale del mondo spirits, accompagnerà la serata con una proposta beverage dedicata, insieme a Riva Club, storico riferimento dell’intrattenimento barese. La Pupetta proporrà invece una selezione di focacce e specialità della tradizione pugliese. A caratterizzare l’allestimento saranno anche le gerbere arancioni di La Boragine & Co., presenti nello spazio esterno e donate durante la serata a curiosi e passanti come gesto di apertura e condivisione con la città.

Ad anticipare l’opening, dalle 18 alle 20.30, un flash mob itinerante attraverserà Via Argiro, Via Sparano, Piazza del Ferrarese e il lungomare. Agli ospiti istituzionali sarà infine donata una pochette SUNS in neoprene in edizione limitata, personalizzata con il claim “SUNS LOVES ARGIRO 47”.