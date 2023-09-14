Di seguito il comunicato:



Conclusosi oggi l’arrivo dei 60 partecipanti a “ESERTRAINING 2023” per 3 giorni i volontari della Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen Band (FIR CB), provenienti da gran parte delle regioni italiane sono intenti ad aggiornare la loro formazione all’interno del Team Segreteria.

Si stà svolgendo a Martina Franca la sessione formativa specialistica riservata ai volontari che in caso di calamità si occupano della istallazione e gestione di una segreteria mobile appartenente alla federazione atta a gestire Volontari e “Sfollati”.

Il Consiglio Nazionale ha individuato la Città di Martina Franca per il training relativo al TEAM SEGRETERIA, della Colonna Mobile Nazionale di FIR-CB, dopo aver valutato attentamente il lavoro svolto dai volontari pugliesi rappresentati dal Presidente regionale Luca Genco, nelle varie emergenze, alle quali preso parte in ogni zona dell’Italia, ultima calamità quella di Faenza.

L’equipe dei formatori, guidata dal Presidente Nazionale Patrizio Losi e dal Coordinatore Nazionale del Servizio Emergenza Radio Saverio Olivi, è a disposizione di Volontari esperti, capaci di allestire e gestire una segreteria per la gestione amministrativa e burocratica dei campi di Protezione Civile, siano essi allestiti per accogliere la popolazione sfollata o i Volontari in servizio in caso di calamità.

Indispensabile, per questo tipo di formazione è la disponibilità, mai mancata, dei professionisti Silvia Ruggiero, psicologa e Donatella Lopez, giornalista.

Per operare in questa importante struttura il Team si avvale anche di software specifici realizzati e messi a disposizione dalla Federazione.

Ci dice il presidente nazionale Patrizio Losi che questi incontri hanno lo scopo di mantenere sempre alto il livello di qualità e professionalità dei nostri volontari.

Il team segreteria partecipa, insieme a quelli delle altre specializzazioni, all’ESERTRAINING nazionali anche per quest’anno.

Conclusa a Fano la sessione formativa, per il TEAM CUCINA, nei giorni 1-3 settembre 2023, i prossimi appuntamenti saranno… per il TEAM LOGISTICA Fano, 28/09 – 1/10/2023 e per il TEAM RADIO/ITC, ALESSANDRIA, 12/15 OTTOBRE 2023.

Il presidente regionale FIR CB della Puglia, anche per questa volta, ha potuto registrare la piena disponibilità dell’intera Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’intero ufficio Comunale di Protezione Civile guidato dall’Ing. Giuseppe Mandina.

Ci dice Luca Genco che sia il Sindaco che gli amministratori di questa città sono molto attenti alle problematiche che riguardano la sicurezza dei cittadini nessuno escluso.

Ricordiamo che fin dal 1991 il Dipartimento di Protezione Civile ha avuto modo di partecipare attivamente alla formazione di volontari pugliesi e non solo, attraverso i “Campi Scuola di Protezione Civile” condivisi dalla Federazione Nazionale FIRCB e dai docenti delle scuole martinesi che organizzavano la partecipazione anche di giovani studenti che sono i volontari di Protezione Civile di oggi.

Alta è l’attenzione dedicata a questa sessione formativa, che vede la partecipazione di:

Biagio Nobile (Vice Presidente Nazionale Vicario), Paolo Perondi (Consigliere Nazionale Esperto) Giovanni Genco (Consigliere Nazionale Esperto), Stephanie Tonani (Consigliere Nazionale Capo Tem Segreteria), Giusy Vivaldini (Revisore dei Conti Nazionale), Riccardo Baima (Presidente Regionale del Piemonte), Roberto Dedé (Presidente Regionale Lombardia), Luciana Graziani (Presidente Regionale Abruzzo), Pozza Mara (Formatore Nazionale), Lorenzo Andreatini (Formatore Nazionale), Degl’Innocenti Alessandra (Formatore Nazionale).