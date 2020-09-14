L’inizio dell’autunno e la ripresa delle scuole sono quest’anno segnati da una grande incertezza dovuta all’emergenza sanitaria ancora in corso. Fra le categorie di studenti che potrebbero trovarsi più in difficoltà figura certamente il folto popolo dei fuorisede, composto da tutti quei ragazzi che frequentano l’Università lontano dalla propria città natale: magari perché la facoltà d’interesse non vi si trova, oppure perché in altre città è migliore, o, ancora, per misurarsi con l’indipendenza, meglio se sostenuta dall’affiancamento di qualche esperienza lavorativa a lezioni ed esami.

Puglia: è boom di studenti che scelgono atenei del Nord

Di norma, in Italia, sono gli studenti che abitano nel sud del Paese a spostarsi più spesso verso il Nord per motivi di studio, e per la maggior parte provengono dalla Puglia: un’inchiesta condotta lo scorso anno da un quotidiano locale ha infatti evidenziato che su una popolazione studentesca di circa 130 ragazzi il 46% sceglie di lasciare la regione per studiare presso atenei del Nord.

Bologna “la Dotta”, città universitaria per antonomasia, è una meta privilegiata dagli studenti pugliesi

Centro culturale fra i più vivaci d’Italia ha sicuramente molto da offrire, ma quando la nostalgia si fa sentire e la voglia di tornare “giù” a trovare parenti e amici si fa pressante diventa indispensabile pianificare il viaggio con la massima accuratezza possibile. Squattrinati per definizione, gli studenti non possono pensare di affrontare più volte l’anno un viaggio aereo verso la loro regione partendo dal capoluogo emiliano; e, data la lunga distanza da percorrere, anche un viaggio in auto può risultare dispendioso, poco confortevole e poco sicuro. La soluzione migliore è certamente il treno, a patto di prestare particolare attenzione a due dettagli: la voce biglietto, naturalmente, e la voce parcheggio stazione Bologna.

Raggiungere la Puglia da Bologna

Curare quest’ultimo particolare è importante soprattutto per quei ragazzi che non abitano nelle immediate vicinanze della stazione e preferiscono raggiungerla in auto; o che, prevedendo di rientrare tardi dal loro viaggio, si sentono più sicuri sapendo di poter contare sulla propria vettura per tornare a casa. In questo caso una scelta intelligente per assicurarsi facilmente un parcheggio contenendo le spese può essere quella di affidarsi a MyParking: inaugurata nel 2007 e prima in Italia nel suo genere, MyParking è una piattaforma che aggrega centinaia di parcheggi privati in tutta Italia, e che permette di prenotarlo e pagarlo anticipatamente e online a costi molto competitivi. Una scelta furba per risparmiare ancora di più, specie se si viaggia con una certa regolarità, è quella di registrarsi al sito, in modo da accedere a ulteriori sconti e promozioni; e nel caso in cui la sosta si dovesse prolungare oltre il periodo prenotato (cosa che può succedere se ad esempio il treno del ritorno ritarda) non ci sarà alcun problema, perché è possibile pagare la differenza direttamente in parcheggio secondo le tariffe normalmente applicate. Anche per acquistare il biglietto del treno è bene muoversi con un congruo anticipo, soprattutto in questo periodo durante il quale, sulle linee dell’alta velocità, i posti sono limitati; in genere, poi, muoversi per tempo permette anche di accedere più facilmente ad eventuali iniziative promozionali.

Agevolazioni per l’iscrizione all’Università

Ciò precisato, a chi in questo momento così incerto si dovesse sentire sopraffatto da ragionevoli dubbi circa la prosecuzione del proprio iter universitario potrà risultare utile sapere che, in conseguenza della pandemia in corso, la Regione Puglia ha deciso di venire incontro agli studenti. Chi infatti fino a ora ha studiato fuorisede ma desidera rientrare a casa e frequentare un’università locale sarà esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione per l’anno accademico 2020-2021. Questa iniziativa è stata pensata con l’obiettivo di riportare a casa il maggior numero possibile di giovani, o di mettere le matricole nella condizione di ponderare attentamente le scelte legate al proprio percorso di studi: in questa maniera si ridurrebbero gli spostamenti, e, di conseguenza, i rischi di diffondere eventuali contagi da Covid 19. Nello stesso tempo si sarebbe respiro alle tante famiglie che negli ultimi mesi, purtroppo, sono state duramente colpite dalla situazione sanitaria e ne stanno ancora patendo le conseguenze economiche. Ultimo ma non meno importante aspetto da sottolineare riguardo a questa iniziativa è quello che riguarda i vantaggi economici per la Regione che comporterebbe la presenza di un maggior numero di studenti: al momento infatti, secondo la Svimez (associazione privata per lo sviluppo nell’Industria del mezzogiorno), il boom dei fuorisede “costa” alla Puglia circa 3 miliardi di euro in termini di consumi, con un notevole impatto sul Pil.